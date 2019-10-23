Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99785
ALTIN
275.038
DOLAR
5.7492
STERLIN
7.3860
EURO
6.3925

Bu rakam doğruysa Tarkan yılbaşında paraya para demeyecek!

Tarkan, 2020 yılına servetine servet katmayı planlıyor. . Geçmiş yıllarda sahneye çıkmak için 1 milyon TL talep eden Tarkan yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta ücretini yüzde yüz arttırarak 2 milyon TL'ye sahne alacağı iddia edildi.

Bu rakam doğruysa Tarkan yılbaşında paraya para demeyecek!

Tarkan, 2020 yılına servetine servet katmayı planlıyor. . Geçmiş yıllarda sahneye çıkmak için 1 milyon TL talep eden Tarkan yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta ücretini yüzde yüz arttırarak 2 milyon TL'ye sahne alacağı iddia edildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:17
Bu rakam doğruysa Tarkan yılbaşında paraya para demeyecek!

Her yılbaşı öncesinde ünlülerin, uçuk fiyatlara anlaşarak eğlence mekanlarında sahneye çıkması gündeme geliyor. Yılbaşına yaklaşık iki ay kala, ilk olarak Tarkan’ın ne kadar kazanacağına dair bir rakam bugün magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

ÜCRETİNİ YÜZDE YÜZ ARTIRDI

Elexus Hotel’de sahne almaya hazırlanan Megastar’ın 2 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Tarkan 2016 senesinde de Kıbrıs’ta bulunan otelin açılışında sahne almıştı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bu rakam doğruysa tarkan yılbaşında paraya para demeyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülse Birsel: 'Astroloji-magazin-boş slogan-fal-büyü-sahte-şeyh' toplumu olmaya doğru gidiyoruz
Gülse Birsel: 'Astroloji-magazin-boş slogan-fal-büyü-sahte-şeyh' toplumu olmaya doğru gidiyoruz
Türkiye’deki Mentorluk Uygulamaları Her Açıdan Ele Alınıyor!
Türkiye’deki Mentorluk Uygulamaları Her Açıdan Ele Alınıyor!
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yetişkinlerin de sorunu!Yetişkinlerde %4 oranında görülüyor
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yetişkinlerin de sorunu!Yetişkinlerde %4 oranında görülüyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3