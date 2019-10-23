Bu rakam doğruysa Tarkan yılbaşında paraya para demeyecek!

Her yılbaşı öncesinde ünlülerin, uçuk fiyatlara anlaşarak eğlence mekanlarında sahneye çıkması gündeme geliyor. Yılbaşına yaklaşık iki ay kala, ilk olarak Tarkan’ın ne kadar kazanacağına dair bir rakam bugün magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

ÜCRETİNİ YÜZDE YÜZ ARTIRDI

Elexus Hotel’de sahne almaya hazırlanan Megastar’ın 2 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Tarkan 2016 senesinde de Kıbrıs’ta bulunan otelin açılışında sahne almıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA