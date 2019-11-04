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Bu besinler çocuklarda öğrenme güçlüğünü tetikliyor!

Son dönemin en önemli konusu şüphesiz beslenme…Yapılan araştırmalar beslenmenin sadece fiziksel görüntü ve beden sağlığını değil aynı zamanda bilişsel faaliyetlerimizi de etkilediğini gösteriyor. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan yanlış beslenme kaynaklı öğrenme güçlüğü konun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu besinler çocuklarda öğrenme güçlüğünü tetikliyor!

Son dönemin en önemli konusu şüphesiz beslenme…Yapılan araştırmalar beslenmenin sadece fiziksel görüntü ve beden sağlığını değil aynı zamanda bilişsel faaliyetlerimizi de etkilediğini gösteriyor. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan yanlış beslenme kaynaklı öğrenme güçlüğü konun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 09:11
Bu besinler çocuklarda öğrenme güçlüğünü tetikliyor!

Çocuklarda zihinsel gelişimi engelleyen ve öğrenme güçlüğü yaratan besinlerin başında şeker oranı yüksek gıdalar geliyor. Yetişkin bireylerde bile sağlık açısından zararlı olan şekerli besinlerin çocuklara verilmesinin yaratacağı etkinin muazzam olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan paketli gıdalar da çocuklara verilirken dikkat edilmesi gereken konulardan bir diğeri… İçlerinde bulunan katkı maddeleri gıda kodeksleriyle kontrol altına alınmış olmakla birlikte öğrenme güçlüğüne neden olabilecek gruplar arasında yer alıyor.

Öğrenme güçlüğüne neden olan besinlere değinen APlus Diyetisyeni Gülden Cömert,“Çocuklarda öğrenme güçlüğünün altında beslenme programlarındaki bozukluklar yatıyor “ diyor.

Çocuk beslenmesinde en önemli sorunun dengeli beslenmenin sağlanamaması olduğunu belirten Gülden Cömert, belirli bir besin grubuna yoğunluk veren programların en az şeker ve diğer katkılı gıdalar kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Cömert, “ Elbette ki sağlıklı beslenme eğitimi aileden gelen bir alışkanlık olsa da okul gibi sosyal etmenler olumlu ya da olumsuz yönde beslenmeye yön veriyor. Bilimsel araştırmalar çocuklarda doğru beslenme ile beyin gelişiminin ve hafızanın maksimum performans gösterdiğini ortaya koyuyor. “ diye ekliyor.

Çocuklarda dengeli bir beslenme planında beş temel öğünün (et, karbonhidrat grubu, süt, sebze-meyve, yağ ) tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken APlus Diyetisyeni Gülden Cömert;

B grubundan vitaminlerden Folik Asit ve B12 beyin gelişimi için çok önemli. En önemli folik asit kaynakları olan kurubaklagiller, kırmızı et, yoğurt, süt, peynir ve yeşil yapraklı sebzelerden özellikle brokoli ve sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan B12 için; et, tavuk, balık, süt ve yumurta öğrenme güçlüğü çeken çocukların beslenme programlarına mutlaka eklenmeli.

Öğrenme güçlüğünün bir diğer nedeni ise omege3 eksikliği ve demir eksiliği…Diyetlerine demir eklenen çocuklarda öğrenme yeteneğinin arttığı gözlemleniyor. “ diye belirtiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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