Bu alışkanlıklar göğüslere zarar veriyor!

Göğüslerinizi sağlıklı tutmanız için yapmamanız gereken 7 alışkanlığı bir araya getirdik.

GÖĞÜS KILLARINI TIRAŞ ETMEK

Mükemmel görünmek istemek, göğüs kıllarınızdan kurtulmak istemek tamamen normal. Ancak göğüs kıllarınızı tıraş etmek göğüslerinizi incitebilir. Bu bölgedeki tüylerin çıkarılması, ağdalanması ve çekilmesi tahrişe, iç içe geçmiş kıllara ve iltihaplanmalara neden olabilir. Saçları kendiniz çıkarmayın, bunun yerine, bu alanda özel bilgileri olan ve güvenli bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olan bir dermatoloğa gidin.

SPOR YAPARKEN NORMAL SÜTYEN KULLANMAK

Kadınların% 50'den fazlası egzersiz sırasında göğüs ağrısı çekmektedir. Koşarken veya zıplarken göğüsler 21 cm'ye kadar hareket eder. Bu nedenle, spor için doğru sütyeni seçmek ve günlük spor rutininiz için normal bir sütyen kullanmamak gerekir. Her spor dalında farklı bir sütyene ihtiyacın var. Aralarından seçim yapabileceğiniz düşük, orta veya yüksek etkili sütyenler vardır. Hangisini satın alacağınızı bilmiyorsanız, bir mağaza asistanına danışın. Kumaşı pürüzsüz ve sıkı olmalıdır.

YANLIŞ SÜTYEN KULLANMAK

Sütyeni yanlış tipte veya boyutta seçerseniz, sürekli ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz. Sütyen, çıkarma isteme duygusunu uyandırmamalıdır. Askılar çok dar olmamalı omuzlarınızı aşağı çekmemelidir. Sütyen kenarları göğsünüzde boşluk bırakmamalıdır. En konforlu olanı bulmak için farklı sütyen tiplerini kontrol edin ve deneyin.

MEME UÇLARINA PİERCİNG TAKMAK

Elbette, herkes vücudunda istediği şeyi yapma hakkına sahiptir, ancak piercing göğüsleriniz için çok tehlikelidir. Piercing neden tehlikeli? Bazı kadınların metale alerjisi olabilir. Piercing süt üretimine zarar verebilir ve daha sonra emzirmeyi planlıyorsanız sorunlara neden olabilir. Apse ve ağrı gelişme riskini artırır.

GÖĞÜSLERİ DÜZELTMEK İÇİN BANT KULLANMAK

Büyük yakalı veya sırt kısmı açık bir elbise giymeniz gerekiyorsa, bu kolay bir çözümdür, ancak bunun göğüsleriniz için sağlıklı bir seçenek olmadığını unutmayın. Neden tavsiye edilmiyor? Banta alerjiniz olabilir. Meme uçlarınızda kızarıklık riski yüksek, iltihaplanma ve kaşıntıya neden olabilir.

GÖĞÜSLERİ NEMLENDİRMEMEK

Yüzümüzde, ellerde ve bacaklarda kremler kullanıyoruz, ancak bazen göğüslerimiz gibi hassas bölgeleri de unutuyoruz. Günlük bakımı da hakediyorlar. Bu bölgenin derisi çok incedir. Göğüsler kaşıntılı pullar geliştirir ve elastikiyetlerini kaybeder. Göğüslerinizin genç kalmasını ve sarkmamasını istiyorsanız, kremler ve losyonlar kullanın.

GÖĞÜSLERİN TERLEMESİNİ ÖNLEMEMEK

Sıcak yaz günleri ve egzersiz göğüslerimizin çok terlemesine ve çok fazla rahatsızlığa neden olabilir. Bu bölgenin hassas cildi derhal tepki verir ve tahriş olur. Memelerin terlemesini nasıl önlersiniz? Sentetik kumaştan yapılmış sütyen satın almayın. Özel bir nem emici sütyene yatırım yapın. Alüminyum içermeyen deodorant kullanın. Terleme için özel olarak üretilmiş meme losyonlarını deneyin. Bebek pudrası deneyin.

GÖĞÜSLERİN DÜZLEŞTİRİLMESİ VE SIKILMASI

Göğüslerinizi düzleştirmek ve sıkmak, ağrılı bir dokunuşa ve hassasiyete neden olabilecek morluklara ve şişmeye neden olabilir. Bu hassas bölgeye zarar vermeyin, çünkü kolayca yaralanmaya neden olabilirsiniz. Tavsiye edilenler: Göğüslerinizi kontrol ederken yumuşak olun çok fazla sıkmanız gerekmez. Göğüslerinizi fazla düzleştirmeyen bir sütyen alın.

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