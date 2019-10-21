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Billur Kalkavan:Porno izlemeyi seviyorum

Ünlü sanatçı Billur Kalkavan: "Porno izlemeyi seviyorum, bu bir özgürlüktür dedi."

Billur Kalkavan:Porno izlemeyi seviyorum

Ünlü sanatçı Billur Kalkavan: "Porno izlemeyi seviyorum, bu bir özgürlüktür dedi."

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:03
Billur Kalkavan:Porno izlemeyi seviyorum

Hakan Çelik ile Hafta Sonu Keyfi, Lars Von Trier'in Türkiye'de vizyona girmesine izin verilmeyen "Nyphomaniac" filmiyle gündeme gelen sansür ve yasaklar konularını tartıştı. Programa katılan isimlerden Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, filmin yasaklanmasını özgürlüğe müdahale olarak nitelerken, "Ben porno seyretmeyi seviyorum. 50 yaşına gelmiş bir kadınım ve ne izleyip neyi izlemeyeceğime kendim karar verebilirim. Bu yüzden porno sitelerin internette yasaklanmasına da anlam veremiyorum dedi. Çocukların bu içerikten korunması geldiğimiz çağda, yasaklarla mümkün değil" şeklindeaçıklamada bulundu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.10.2019 21:11
Anahtar Kelimeler:
billur kalkavan porno izlemeyi seviyorum
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