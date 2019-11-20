Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107614
ALTIN
271.276
DOLAR
5.7048
STERLIN
7.3700
EURO
6.3115
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?

Bilim insanları yaşlandıkça karın bölgesindeki yağlanmanın neden arttığını buldu

ABD’li ve Alman bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, karın bölgesindeki yağlanmanın nedenini buldu. Araştırmanın sonucu, metabolizma sağlığını geliştirmek için yeni tedavi yöntemlerine götürebilir ve diyabet gibi hastalıkların ihtimalini azaltabilir.

Bilim insanları yaşlandıkça karın bölgesindeki yağlanmanın neden arttığını buldu

ABD’li ve Alman bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, karın bölgesindeki yağlanmanın nedenini buldu. Araştırmanın sonucu, metabolizma sağlığını geliştirmek için yeni tedavi yöntemlerine götürebilir ve diyabet gibi hastalıkların ihtimalini azaltabilir.

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:48
Bilim insanları yaşlandıkça karın bölgesindeki yağlanmanın neden arttığını buldu

Yaşlandıkça metabolizmanın yağ yakım kapasitesi azalıyor ve yağ iç organlar, kaslar ve derinin altında birikmeye başlıyor. Özellikle de karın kısmında bir yağlanma görülüyor. İç organların etrafındaki bu yağ artışı da obezitediyabet ve enflamatuar hastalıklara yol açıyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden Hint asıllı Profesör Vishwa Deep Dixit’in yönetimindeki ABD’li ve Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, makrofaj isimli, yağ yakım süreci için gerekli immün hücreler yaşlanırken hala aktif ancak yaşla birlikte sayıları azalıyor.

Öte yandan karın bölgesindeki yağdaki B hücreleri de yaşlandıkça beklenmedik şekilde artıyor ve bununla birlikte metabolizmada gerileme ve enflamasyonda artış meydana geliyor.

Nitekim genç bir organizmada herhangi bir enfeksiyon vücuda girdiğinde B hücreleri artsa da, söz konusu enfeksiyon etkisiz hale geldiğinde sayıları eski haline geliyor. Yaşlı bir organizmada ise bu azalma yaşanmıyor ve hücreler karın bölgesinde kalıyor, bu da yağ artışına ve kronik enflamasyona yol açıyor.

Dixit, “Bu B yağ hücreleri enflamasyonun eşsiz bir kaynağı. Normalde ise B hücreleri antikor üreterek hücreleri enfeksiyona karşı korur. Ancak yaşlanma ile artmaları nedeniyle B hücreleri işlevlerini yitiriyor ve metabolizmada hastalığa neden oluyor. Diyabet ve metabolizmanın yağ yakamaması gibi sonuçlar getiriyor” dedi.

Araştırmaya göre, B hücreleri, makrofajlardan sinyal almaları neticesinde artış gösteriyor. Bu bağlamda bilim insanları makrofaj sinyalini azaltma ve B yağ hücrelerini ortadan kaldırma yöntemi ile, bu yağlanma sürecini tersine çevirebileceklerini tespit etti. Böylece beden sağlığındaki yaşla bağlantılı gerilemelere karşı korunabilir.

Dixit’e göre çalışmada elde edinilen sonuç doğrultusunda bu işlevsiz B yağ hücrelerini hedef alacak ilaçlara yönelip metabolik hastalıklara karşı koruma sağlanabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Vishwa Deep DixitYale ÜniversitesiDiyabetObeziteKarınBilim InsanlarıAlmanyaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​KSS projeleri çalışan bağlılığı sağlıyor!
​KSS projeleri çalışan bağlılığı sağlıyor!
Bir Annenin Yaşama Tutunma Öyküsü: “Artık Çocuklarımla İlgilenebileceğim”
Bir Annenin Yaşama Tutunma Öyküsü: “Artık Çocuklarımla İlgilenebileceğim”
​92 yaşından sonra gözleri açılınca günlük tutmaya başladı!
​92 yaşından sonra gözleri açılınca günlük tutmaya başladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim