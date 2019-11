Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdü

Bilim insanları, uzun ömürlü insanların kanında, yaşları ilerledikçe aşırı miktarda antiviral immünitenin ana bileşeni olan sitotoksit T lenfositlerin oluştuğunu belirledi. Araştırmanın sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.