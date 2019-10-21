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Ben Fero sahnede asker selamı verdi

Rap sanatçısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde verdiği konserinde şınav çekip, asker selamı verdi.

Ben Fero sahnede asker selamı verdi

Rap sanatçısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde verdiği konserinde şınav çekip, asker selamı verdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:16
Ben Fero sahnede asker selamı verdi

Alanya'nın ünlü mekanlarından Illusion Event Hall'da sahneye çıkan rap sanatçısı Ben Fero'nun konserine, müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da dikkat çeken Ben Fero, 3-2-1 şarkısı sırasında asker selamı da verdi. Ben Fero bir diğer şarkı arasında ise sahnede şınav çekti.

Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 

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