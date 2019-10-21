Ben Fero sahnede asker selamı verdi

Alanya'nın ünlü mekanlarından Illusion Event Hall'da sahneye çıkan rap sanatçısı Ben Fero'nun konserine, müzik severler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu mekanda Ben Fero konserine, popüler şarkısı '3-2-1' ile çıktı.

Şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da dikkat çeken Ben Fero, 3-2-1 şarkısı sırasında asker selamı da verdi. Ben Fero bir diğer şarkı arasında ise sahnede şınav çekti.

Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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