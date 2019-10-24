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Behzat Ç.'den olaylı ayrılık "ben artık yokum" dedi!

Uzun bir aradan sonra geri dönen Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu senaryo değişikliğinden rahatsız oldu ve "Ben artık projede yokum" açıklamasında bulundu.

Behzat Ç.'den olaylı ayrılık "ben artık yokum" dedi!

Uzun bir aradan sonra geri dönen Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu senaryo değişikliğinden rahatsız oldu ve "Ben artık projede yokum" açıklamasında bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:44
Behzat Ç.'den olaylı ayrılık "ben artık yokum" dedi!

BluTV ile geri dönen Behzat Ç. 'nin başrol oyuncu Erdal Beşikçioğlu "Ben artık projede yokum" diyerek sette kriz çıkarttı.

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun yeni sezon bölümleri internet ortamında ekrana gelen Behzat Ç.'nin setinde kriz çıkardığı iddia edildi. Kulislerdeki söylentilere göre oyuncu, senaryoda kendisinden habersiz yapılan değişikliklerden rahatsız oldu.

İKNA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Senaryoyla ilgili sıkıntıların olduğu ve Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine danışılmadan alınan kararlardan da rahatsız olduğu belirtilirken, usta oyuncunun diziden ayrılmak istediği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir süredir bu gelişmenin gizli tutulduğu ve çözüm arandığı ifade edildi. Erdal Beşikçioğlu'nun diziye devam etmesi için ikna edilmeye çalışılıyor.

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