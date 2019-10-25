Bebeğinizi Giydirirken Dikkat Etmeniz Gerekenler!

Mevsim geçişlerinde ve özellikle soğuk havalarda bebeklerin nasıl giydirileceği çok önemlidir. Küçük bebeklerin çok kolay ısı kaybedebileceği için soğuğa karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nermin Tansuğ kış aylarında bebeklerin nasıl giydirilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi.