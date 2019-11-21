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Bayer Genç Bilim Elçileri’nin 9. Yılı Başlıyor!

Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen Bayer Genç Bilim Elçileri sosyal sorumluluk projesinin yeni dönemi başladı.Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, “Gönüllülük, Ekip Çalışması, Çocuklarla İletişim” konularının yer aldığı Bilim Okuryazarlığı Eğitimini tamamladı.Projenin bu yıl, İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Muğla, Kayseri, Kars ve Denizli’deki ilköğretim okullarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bayer Genç Bilim Elçileri’nin 9. Yılı Başlıyor!

Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen Bayer Genç Bilim Elçileri sosyal sorumluluk projesinin yeni dönemi başladı.Toplum Gönüllüsü üniversite öğrencilerinden oluşan ekip, “Gönüllülük, Ekip Çalışması, Çocuklarla İletişim” konularının yer aldığı Bilim Okuryazarlığı Eğitimini tamamladı.Projenin bu yıl, İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Muğla, Kayseri, Kars ve Denizli’deki ilköğretim okullarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 14:27
Bayer Genç Bilim Elçileri’nin 9. Yılı Başlıyor!
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Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle ilköğretim çağındaki çocukların bilime olan merakını canlı tutmak ve onları ileride bilim insanı olmaya yüreklendirmek amacıyla yürütülen Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin yeni dönemi “Bilim Okuryazarlığı Eğitimi” ile başladı. Gönüllülük, Ekip Çalışması, Çocuklarla İletişim konularının yer aldığı eğitimin ilk günü Bayer Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştiBilim Elçileri Bayer çalışanlarıyla bir araya gelerek, iş dünyasına dair sorularını yöneltme fırsatını yakaladı.

Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin içeriği bu yıl “Bitkilerin Gücü, Toprağın Değeri, Rüzgarın Dansı, Gizemli Maya, Kuvvetler Arası Çekim, Genlerin Şifresini Keşfet” gibi yeni deneyler iledaha da genişledi. İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Muğla, Kayseri, Kars ve Denizli’de uygulanacak projenin bu yıl 250 genç bilim elçisi ile binlerce çocuğa daha ulaşması hedefleniyor.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 40 bine yakın çocukla bir araya gelen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Bilim Şenlikleri”ne bu yıl da devam ediyor ve 5 farklı ilde bilimin eğlenceli dünyasını yüzlerce çocukla aynı anda ulaştırmayı hedefliyor. Projenin gezici birimi Bilim Tohumları ekibi de yaz döneminde 10 farklı ilde toplam 20 rotayı ziyaret etmeyi planlıyor.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2018 mali yılı itibarıyla 117 bine yakın çalışana ve 39,6 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,6 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,2 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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