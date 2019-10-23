‘Base Talks’ Bu Yıl Sanat Dünyasını Üçüncü Kez Bir Araya Getirecek

Bu yıl BASE Talks’ta şimdiden yerini alan isimler Ahmet Doğu İpek, Alp İşmen, Antonio Cosentino, Atıf Akın, Ayça Telgeren, Ayşegül Kurtel, Belkıs Balpınar, Bengü Gün, Beral Madra, Burcu Tosun, Ceren Erdem, Çağrı Saray, Çelenk Bafra, Derya Yücel, Eda Gecikmez,Elif Uras, Emre Zeytinoğlu, Erdal Duman, Erdil Yaşaroğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Evrim Altuğ, Ferhan İstanbullu, Fulya Çetin, Guido Casaretto, İpek Yeğinsu, Hüsamettin Kocan, Kezban Arca Batıbeki, Leyla Ünsal, Melda Narmanlı Çimen, Memed Erdener, Merih Akoğul, Meryem Uzunoğlu, Murat Germen, Murat Pilevneli, Nazım Dikbaş, Nazlı Çarmıklı, Nazlı Pektaş, Neriman Polat,Osman Dinç, Osman Erden, Oya Delahaye, Ozan Bilgiseren, Ömer Özyürek, Özlem Yalım, Pınar Öğrenci, Sabiha Kurtulmuş, Saliha Yılmaz, Sarp Evliyagil, Selçuk Artut, Selman Bilal, Server Demirtaş, Sibel Erdamar, Sinan Demirtaş, Sinan Logie, Tayfun Erdoğmuş, Tuna Ortaylı Kazıcı, Vahap Avşar. Detaylı programı web sitesinden takip edebilirsiniz.

Sergide 120 yeni mezun sanatçı adayı

14-17 Kasım 2019’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topluyor. 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer alacak. BASE 2019’un seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna yer aldı. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle; Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek, Digilogue’un dijital sanat partneri olduğu BASE, genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlıyor. BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.

Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ “Şimdi”, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor:

BASE 2019’un küratöryel çerçevesini ‘’ŞİMDİ’’ olarak belirleyen Derya Yücel: ‘’Zaman, bir noktadan diğerine doğru hareket eden kesintisiz, dinamik ve tekrar etmeyen bir olguysa “şimdi”, geçmiş ile geleceği bağlarken aynı zamanda onlarla sınır oluşturan anlardır. Şimdi, zamanın sürekliliği ve bağlantısı, geçmişin hafızası ve geleceğin olasılıklarıdır. Şimdi, geçmişle geleceğin buluştuğu anlık noktadır. Ve zaman, şimdilerin bir toplamıdır. Sanat, bir bilgi formu olarak geçmişin izlerini, şimdi aracılığı ile geleceğe aktarır. Sanat üretimi, bireyin kendine özgülüğü, düşünsel ve teknik donanımı, yaşamsal perspektifi, seçimleri ile onun algılama, anlamlandırma, hatırlama ve kendi zamanını kaydetme biçiminin yön verdiği bir yaratıcılığın somut formudur. BASE 2019 seçkisine dair bir üst başlık olarak önerilen “Şimdi”, yeni nesil sanatçıların doğallıkla önce kendi dünyasını ve kendi “şimdi” lerini merkeze aldıkları, kültürel kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca benlik gibi kavramsal, estetik kimi zaman politik yönelimleri de içine alan, farklı mecraları kuşatan işlerini paylaşıyor. Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ “Şimdi”, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor’’.

BASE’DE BİR İLK: BASELECTED 1 SERGİSİ

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek BASELECTED 1, 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Sergide Arek Qadrra, Aytuğ Aykut, Damla Yalçın, Dilara Göl, Duygu Aydoğan, Ece Kibaroğlu, Fatih Temiz, Hamza Kırbaş, Hina Barlas, İbrahim Erdoğan, Kübra Boy, Metin Alper Kurt, Ömer Sedat Yenidoğan, Seçil Büyükkan, Selen Tokgöz, Tevfik Altan Doyran, Uğur Bişirici olmak üzere 17 sanatçının eseri sergilenecek.

Henüz sanat kariyerinin başında sanatçı adaylarıyla tanışmak ve birbirinden değerli konuşmacıları ağırlayacak olan ‘’BASE Talks’’u izlemek için bu özel buluşmayı kaçırmayın.

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