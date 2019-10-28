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Babası Kırmızı Kuşak Yerine Altın Kemer Taktı!

Bugün Gökhan Çıra ile dünya evine girecek olan Selin Ciğerci’ye babası, kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı.

Babası Kırmızı Kuşak Yerine Altın Kemer Taktı!

Bugün Gökhan Çıra ile dünya evine girecek olan Selin Ciğerci’ye babası, kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 21:22
Babası Kırmızı Kuşak Yerine Altın Kemer Taktı!

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi baba evinden davul ve zurnayla alarak düğünün gerçekleşeceği otele götürdü.

Demet Akalın, Işın Karaca ve Buse Varol gibi ünlü isimlerin akınına uğrayan ve günlerce konuşulan kına gecesinin ardından Selin Ciğerci, bugün görkemli bir düğünle de Gökhan Çıra ile hayatını birleştirecek.

Düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde hamamdan çekindiği bu pozu da paylaşmış ve yine çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmıştı.

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babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı
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