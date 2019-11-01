Aynı Hafta İçerisinde 3 Anne Evladına Tekrar Can Oldu!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde bir ilke imza atıldı. Aynı hafta içerisinde 3 kronik böbrek yetmezliği hastası, annelerinden alınan böbrekler ile hayata tutundu. Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakiller sonrası sağlıklarına kavuşan anne-oğullar aynı gün taburcu oldular.

Anneler Çocuklarına 2. Kez Can Verdi!

Gebze’de yaşayan 28 yaşındaki Özay Özkaya, 3 yıl önce grip şüphesiyle doktora gitti. Kronik böbrek yetmezliği olduğu belirlenen evli ve bir çocuk babası Özkaya, mide bulantısı ve düşmeyen tansiyon şikayetleriyle doktor-doktor dolaşıyordu. Son seviyeye gelene kadar nakil düşünmeyen bu nedenle de medikal tedaviler uygulanan Özkaya, şikayetlerinin artması ile artık nakil olmak zorundaydı. Oğlunun bu durumuna çok üzülen 56 yaşındaki Gülay Özkaya’nın böbreğini verebileceğini söylemesi üzerine, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne gelen anne-oğul, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız tarafından değerlendirildi ve testleri uyumlu çıktı. Bunun üzerine geçtiğimiz Eylül ayında Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibi tarafından anne Gülay Özkaya’nın böbreği Özay Özkaya’ya nakledildi.

“Annem Bunu Bir Görev Olarak Gördü”

39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ertan Boztepe, 2010 yılında aniden tansiyonunun yükselmesi nedeniyle doktora gidince kendisine kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığının daha sonra hiçbir şikayet ve belirti vermediğini söyleyen Boztepe, rutin kontrolleri için birçok hastaneye gitti. Durumunun ciddileşmesi üzerine Ağustos ayında tavsiye üzerine İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız’a muayene için gelen Boztepe’nin nakil olması gerekiyordu. 60 yaşındaki anne Yadigar Boztepe’nin, bir an bile şüphe etmeden oğluna böbreğini vermek istemesi üzerine anne-oğul için testler yapıldı. Uyumlu çıkan test sonuçları üzerine Eylül ayında verici anne Yadigar Boztepe’den Erkan Boztepe’ye nakil gerçekleştirildi. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Boztepe, “Annem bunu bir görev olarak gördü. Bir an bile tereddüt etmedi. Ona ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Sayelerinde aileme, çocuklarıma kavuştum” dedi.

Böbrek Yetmezliği Belirtileri Körlük İle Başladı!

3 yıllık evli olan 29 yaşındaki Ramazan Arslan, Mayıs ayında ilk olarak bulanık görmeye ve birkaç gün sonraysa hiç görememeye başladı. Körlüğün başlaması üzerine için endişelenip, hastaneye giden Arslan’ın kontroller sonucunda böbreklerinin çok kötü durumda olduğu ve direkt diyalize girmesi gerektiği söylendi. Bu durum karşısında korkuya kapılan Arslan, 2 ay boyunca tedaviyi reddetti ve doktora gitmedi. Bu 2 aylık süreçte körlük haricinde; mide bulantısı, kaşıntı ve ağrı gibi şikayetlerin de başlaması üzerine Arslan’ın eşi, endişe içerisinde uzman bir doktor araştırmaya başladığında Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız ile karşılaştı. Bunun üzerine İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne gelen Arslan burada, Prof. Dr. Gürsel Yıldız tarafından tedaviye ikna edildi. İlaç tedavisi uygulanan genç adam birkaç gün içerisinde görmeye başladı. Diyalize girmeye başlayan ve nakil olması gereken Ramazan Arslan’a, ilk önce 18 yaşındaki kardeşi Mehmet, daha sonra da 58 yaşındaki annesi Bahar Arslan, böbreğini vermek istedi. Arslan’ın kardeşi, 18 yaşında olması nedeniyle donör olarak uygun görülmeyince genç adamın tahlilleri annesi Bahar Arslan ile yapıldı. Sonucun uyumlu çıkması üzerine Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakil sonrası Arslan, sağlığına kavuştu.

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