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Ayağı vuran ayakkabı giymekten ve pedikürden kaçının!

Diyabetik ayak rahatsızlığının diyabet hastalarının yüzde 10’unda görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, yara açılmaması için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu: “Ayağınızı sıkan, sert ve burnu sivri ayakkabı giymeyin, her gün ılık su ile yıkayıp bakım yapın.”

Ayağı vuran ayakkabı giymekten ve pedikürden kaçının!

Diyabetik ayak rahatsızlığının diyabet hastalarının yüzde 10’unda görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, yara açılmaması için yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulundu: “Ayağınızı sıkan, sert ve burnu sivri ayakkabı giymeyin, her gün ılık su ile yıkayıp bakım yapın.”

14 Kasım 2019 Perşembe 11:17
Ayağı vuran ayakkabı giymekten ve pedikürden kaçının!

Dünyada her yıl 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak anılıyor. Bu özel günde diyabet hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, diyabetik ayak yaralarının ortaya çıktığı süreçleri ve alınabilecek önlemleri belirterek sinir sıkışması tedavisinin önemini vurguladı.

Yüzde 16’sı uzvunu kaybediyor

Ayakta açılan diyabetik yaraların tedavi sürecine değinen Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, “Tedaviye ilk evrede başlamak hayati önem taşıyor çünkü sonraki evrelerde yara kontrolden çıkma eğilimi gösteriyor. Ayakta diyabetik yara açıldıktan sonra hastaların ortalama yüzde 16’sı ekstremitelerini (uzuv) kaybediyor” dedi.

Sinir sıkışması tedavisi çok önemli

Yurt dışında rutin olarak uygulanan sinir sıkışması tedavisi hakkında bilgi paylaşan Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, “Sinir sıkışması tedavisi ülkemizde çok yaygın olarak uygulanmasa da diyabetik ayak tedavisinde çok etkili. Doktor muayenesi ile hangi sinirlerde sıkışma olduğu tespit edildikten sonra çok basit bir ameliyat ile sinirler gevşetilip ayak sağlığının kötüye gitmesi ve amputasyona kadar varacak yaraların önüne geçilmesi sağlanabilir” diye konuştu.

İleri derecede his kaybına dikkat

Diyabet hastalarında ayak yaralarının oluşması için his kaybının ileri derecede olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, “Bu hastalarda motor fonksiyon duruyor ve terlemek, kan dolaşımı gibi fonksiyonlar bozulmaya başlar. Hasta daha çok ayağında yanma, karıncalanma, uyuşma gibi şikayetler hisseder. Bunları hissettiği zaman bilsin ki ilerde diyabetik ayak yaralarının başlayacağı döneme doğru gidişi başlamıştır” uyarısında bulundu.

%15 oranında ayak yarası ortaya çıkıyor

Hastalıkta tipik bir evreleme olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, “Hasta nörolojik şikayetlerle yaşantısı boyunca devam edebilir ama yaklaşık %15-16 civarındaki hastada yaralar açılır. Bu yaralardan sonra da ayak ampute edilmek durumunda kalır” dedi.

His kaybına dikkat

Diyabetiklerde ayak yarası hastalığının gelişmemesi için his kaybına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Parmaksızoğlu, “Hastalık nörolojik şikayetlerin veya damar şikayetlerinin veya ikisinin bir arada olduğu komponentler şeklinde olabilir. Sadece nörolojik şikayetler var ise yani damarlar ve atardamarlar normal çalışıyorsa bu hastalarda hangisinde sinirlerin sıkıştığı tespit edilip o sinirlere yönelik gevşetme ameliyatları yapılır. O ayağın his durumunu düzeltecektir” diye konuştu.

Bu önerilere kulak verin!

Diyabetik ayak rahatsızlığına yaşam tarzının da yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Parmaksızoğlu, hastalığı önlemeye ilişkin önemli tavsiyelerde de bulundu:

*Ayak bakımına çok önem verin,
*Ayağınıza vuran, sıkan, sert ve sivri burunlu ayakkabıları giymeyin!
*Pedikür, nasır alma gibi tedavileri kendiniz uygulamayın!
*Ayakta yanma, uyuşma ve karıncalanma hissettiğinizde doktora başvurun.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ayağı vuran ayakkabı giymekten pedikürden kaçının
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