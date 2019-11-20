Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106785
ALTIN
269.697
DOLAR
5.6938
STERLIN
7.3593
EURO
6.3037
2255 Yeni İlan Yayınlandı! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları...
Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
İŞKUR Genel Müdürü'nden Diploma Açıklaması: İşverenler Diplomaya Bakmıyor!
Mezarlıkta Tecavüz Dehşeti!
Emekli ve memura Ocak zammı! 2020 Ocak zammıyla en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Marriott: İki şeyin önemini Türklerden öğrendik

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Türkiye'deki tüketicilerden çok önemli iki şey öğrendiklerini söyledi.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Marriott: İki şeyin önemini Türklerden öğrendik

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Türkiye'deki tüketicilerden çok önemli iki şey öğrendiklerini söyledi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:43
Amazon.com.tr Ülke Müdürü Marriott: İki şeyin önemini Türklerden öğrendik

Amazon Türkiye'de önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye Genel Müdürü'nün atanmasından sonraki ilk toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Amazon.com.tr'nin Ülke Müdürü Richard Marriott, Türkiye'nin Amazon için çok önemli bir ülke olduğunu ifade ederek Türkiye için uzun vadeli planlarının olduğunu ve Türkiye'de hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Marriott, Türkiye'deki tüketicilerden çok önemli iki şey öğrendiklerini söyledi. Amazon ülke müdürü, Türkiye'nin kurumsal faturalandırmaya çok büyük önem verdiğini ifade ederek, bunun İngiltere'de 15 yıldır önemsenmediğini ancak Türkiye'nin kurumsal faturalandırmanın ne kadar önemli olduğunu Amazon'a öğrettiğini ifade etti.

Marriott'a göre Amazon'un Türkiye'den öğrendiği ikinci şey ise '3D Secure' olarak isimlendirilen ve alışveriş sırasında doğrulama yapılmasını sağlayan bir sistem. Bu sistemi Avrupa'nın önemsemediğini ifade eden Marriott, 3D Secure özelliğinin şu an için Türkiye'de olmadığını ancak konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kısa bir süre sonra hizmete sunulacağını açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
öğrenmeFaturaTürkiyeAmazon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömür Gedik: Et yemek iktidarsızlık yapıyor
Ömür Gedik: Et yemek iktidarsızlık yapıyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
Küçük Erol'un cezanesinde annesinin anlattıkları kan dondurdu!
Küçük Erol'un cezanesinde annesinin anlattıkları kan dondurdu!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim