‘Altın kalpli’ kadınlar şehit çocuklarını unutmadı!

Eski Orman Bakanı Halit Dağlı'nın eşi, Altın Kalpler Kurucu Genel Başkanı Şenay Dağlı, yardım gecesinde elde edilen tüm gelirin TSK Eğitim Vakfına bağışlanacağını, şehit ailelerin okuyan çocuklarına burs olarak verileceğini dile getirdi. Gecede yaptığı konuşmada, Altın Kalpler Derneği'nin çalışmalarının önemine vurgu yapan TSK Eğitim Vakfı Albay Kerem Birlik "Cemiyet hayatının yardımsever kadınları tarafından kuruluşundan bugune kadar TSK Eğitim Vakfına göstermiş olduğu büyük destek ve katkıları nedeniyle vakıf adına minnettarlığımızı bildiriyorum." diyerek Dağlı'yı plaketle ödüllendirdi. Geceye mücevher tasarımcısı hayırsever Arda İşler elmas broş, İber Kuyumculuk ise pırlanta yüzük bağışlayarak derneğe yardımda bulundular.

Ünlü modacı Hasan Altın' ın geceye özel tasarlayıp hazırladığı kostümünü giyen Dağlı, katılan hanımların beğenisini topladı.Cemiyet hayatının sevilen isimleri koleksiyoner Gül Ergi, Seval Ermiş, Firuze Gök, Yelda Şenel ve konuklar geceye eşlik etti..

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