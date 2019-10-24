Akşamları Evde Ne Yapıyorsunuz?

Gündüz kuşağında Da Vinci Kids ile 6-12 yaş arası çocuklara yönelik eğlenceli bilim, geleceğin meslekleri, spor, matematik, kimya, finansal okur yazarlık ve teknoloji konularının işlendiği Da Vinci Kanalı, akşam kuşağında Da Vinci Learning ile gençlere ve yetişkinlere bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili güncel konuları yeni yüzü ve kimliğiyle sunacak.

Yeni sezona yeni içerikleri, logosu ve kimliğiyle yepyeni bir görünümde hazırlanan Da Vinci Learning, gençleri ve yetişkinleri bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına yönlendirmek, gençlerin bu konularda çalışma isteğinin yaygınlaşmasını sağlamak, bilimsel ve teknolojik çalışmaları insanlara tanıtmak, buluşlara ve yeni fikirlere ilgi duyanlara aradıkları bilgiyi açık ve anlaşılır bir dille anlatmayı amaçlıyor.

Uzmanından Her Yaşa Bilim

Sunucuları dünyaca ünlü Profesörler, Doktorlar, Kaşifler ve Bilim insanlarından oluşan Da Vinci Learning’de, bilimsel konular ve teknolojik gelişmeler herkesin anlayabileceği bir dille aktarılmaya çalışılıyor.

Endüstri 4.0 ve dijital devrim döneminin yaşandığı günümüzde enerji, iklim, bilim, teknoloji, uzay, fizik, sağlık, çevre, doğa, tarih, yeni fikirler ve mühendislik gibi geniş bir yelpazede belgeseller sunan Da Vinci Learning’in içeriği, dünyanın önde gelen eğitim ve belgesel küratörleri tarafından dünyadaki güncel gelişmeler ışığında belirleniyor.

Gündüz kuşağında, çocukların teknoloji ve bilim odaklı eğitimine odaklanan Da Vinci Kids’in yayınlandığı Da Vinci kanalı, Türkiye’de 2009 yılından bu yana izleyicisine Digiturk, D-Smart, Türksat Kablo TV, Turkcell TV+ ve Türk Telekom Tivibu’dan 24 saat ulaşıyor.