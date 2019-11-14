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Acun Ilıcalı'dan Nusret Açıklaması!

Nusret Gökçe'nin New York'taki et lokantasında çalışan 4 garson kendilerine verilen bahşişten Nusret'in pay aldığını ve bu yüzden 250 bin dolar ceza ödediğini iddia etmişti. Bunun üzerine taraflar karşılıklı olarak açıklamalarda bulunmuştu. Gelişmeler sonrası bir açıklama da Acun Ilıcalı'dan geldi.

Acun Ilıcalı'dan Nusret Açıklaması!

Nusret Gökçe'nin New York'taki et lokantasında çalışan 4 garson kendilerine verilen bahşişten Nusret'in pay aldığını ve bu yüzden 250 bin dolar ceza ödediğini iddia etmişti. Bunun üzerine taraflar karşılıklı olarak açıklamalarda bulunmuştu. Gelişmeler sonrası bir açıklama da Acun Ilıcalı'dan geldi.

14 Kasım 2019 Perşembe 21:27
Acun Ilıcalı'dan Nusret Açıklaması!

Amerika'daki lokantasında çalıştırdığı dört garsonun 'kendilerini haksız yere kovduğu ve bahşişlerine el koyduğu' gerekçesiyle dava açtığı Nusret, mahkeme tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. Bu haberlerle gündeme gelen Nusret'in, kovulan çalışanlarından biri çarpıcı iddialarla olayı iyice harlamıştı. Nusret'in bahşiş sordukları için, kendilerine mobbing uyguladığını iddia eden garson, açıklamalarıyla herkesi şoke etmişti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Acun Ilıcalı, Nusret'in yanında olduğunu belirten bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ilıcalı, sosyal medyada yayınladığı açıklamasında; "Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce Türk kardeşimize, iş imkanı sağlamış olan Nusret'e, iki üç kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkarak haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Nusret'in, kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak, marka değerini arttırıp; başarıyla yoluna devam edecektir" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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