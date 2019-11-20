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​92 yaşından sonra gözleri açılınca günlük tutmaya başladı!

İzmir'de ileri katarakt sorunu nedeniyle 10 yıldır gözleri görmeyen 92 yaşındaki Hayriye Peynirci, bir ay arayla olduğu iki ameliyatın ardından dünyayı yeniden görmeye başladı. Tek başına tuvalete gidemeyen, yemek yiyemeyen Hayriye Nine şimdi günlük tutuyor

​92 yaşından sonra gözleri açılınca günlük tutmaya başladı!

İzmir'de ileri katarakt sorunu nedeniyle 10 yıldır gözleri görmeyen 92 yaşındaki Hayriye Peynirci, bir ay arayla olduğu iki ameliyatın ardından dünyayı yeniden görmeye başladı. Tek başına tuvalete gidemeyen, yemek yiyemeyen Hayriye Nine şimdi günlük tutuyor

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:46
​92 yaşından sonra gözleri açılınca günlük tutmaya başladı!

Çeşme Alaçatı'da yaşayan üç çocuk, üç de torun sahibi Hayriye Peynirci, ileri katarakt yüzünden 10 yıl önce görme yetisini yitirdi. Başka bir sağlık sorunu bulunmayan fakat inatçı kişiliği ve korkması nedeniyle çocuklarının ameliyata ikna edemediği Hayriye Peynirci, Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mural Direl ve ekibi tarafından gerçekleştirilen iki operasyonun ardından yeniden görmeye başladı.

AMELİYAT KELİMESİNİ DUYUNCA KAÇIYORDU

Hayriye Peynirci’nin iki gözü de hiç görmüyor; sadece bir elin geçtiğini hissedecek kadar görüyordu. ‘Ameliyat’ kelimesini duyunca kaçıyordu, ailesi ameliyata hiç bir şekilde ikna edememişti. Kontrolde asla ‘ameliyat’ denilmedi, ‘Sana bir damla damlatacağız’ diyerek ameliyathaneye alındı. Zor bir kataraktı vardı, zorlu bir vakaydı. Ancak kısa sürede, başarıyla ameliyat tamamlandı.

KENDİSİNİ TANIYAMADI

Hayriye Peynirci 10 yıl önceki görüntüsünü hatırladığından, ertesi gün gözü açılıp aynaya bakınca kendisini tanıyamadı ve ‘Ben bu kadar yaşlanmış mıyım?’ dedi. Bir gözünü bile ameliyat ettirmek istemeyen Hayriye Peynirci, gözü açıldıktan sonra doktorlarına, ‘Öteki gözümü ne zaman muayene edeceksiniz?’ diye sormaya başladı. İkinci gözünün ameliyatına kendi isteğiyle geldi. İkinci ameliyatı da 10-15 dakika içerisinde başarıyla sona erdi.

YANINDAN HİÇ AYRILMIYORDUM, ŞİMDİ YATAĞINI KENDİSİ TOPLUYOR

Annesinin doktora gitmekten hep kaçtığını anlatan Emine Şekerci, “Annem sürekli 'Dünyayı görmüyorsam öleyim daha iyi' diyordu. Bir gün emekleyerek komşuya gitmiş ve ‘Kızımı çağırın’ demiş. O günden sonra yanından hiç ayrılmadım. Yüzde 95'e varan görme kaybı vardı. Katarakt olduğu için gözlük de kullanamıyordu. Tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyordu. Buraya ‘Seni kontrole götürüyoruz’ diyerek zor ikna edip getirdik. Sağ gözü bir ay önce gerçekleşen operasyonla açıldı. Sevincimden ağladım. Bir aydır günlük tutmaya başladı. Bahçemizde ot topluyor, süpürge tutuyor, yatağını topluyor. Ailece çok mutluyuz” diyerek duygularını dile getirdi.

GÜNLÜĞÜMÜ DOKTORLARIMA GÖSTERMEK İÇİN GETİRDİM

Ameliyatın ardından 10 yıl sonra görmeye başlayan Hayriye Peynirci duygularını şu sözlerle anlattı: “Her şeyin nasıl olduğunu unutmuşum. Daha önce hiç görmüyordum. İşlerimi el yordamıyla yapıyordum. İyileştiğim için çok mutluyum. Aynaya baktım, kendimi gördüm, çok sevindim. Hatta ‘Ben bu kadar yaşlanmış mıyım?’ dedim. 10 yıl boyunca sevdiklerimi göremedim. Keşke daha önce doktora gelseydim. Günlük tutmaya, her gün kısa notlar yazmaya başladım. Hatta yazdığım günlüğümü doktorlarıma göstermek için yanımda getirdim.”

KORKTUĞU VE AMELİYATTAN KAÇTIĞI İÇİN PİŞMAN OLDU

Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, “Hayriye Hanım’ın gözlerinde yaklaşık 10 yıldır sorun vardı. Gözleri açılınca ve görmeye başlayınca, bunca yıldır korkup ameliyat olmadığı ve sevdiklerini bu kadar uzun süre göremediği için biraz pişman oldu. Şuan çok sağlıklı ve gözleri yüzde 100’e yakın görüyor. İki ameliyat arasında günlük tutmaya başlamış. Neredeyse Cumhuriyetimiz ile yaşıt hastamızın ışığa kavuşması ve anılarını yazması bizleri çok mutlu etti” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2019 09:49
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yaşından gözleri açılınca günlük tutmaya başladı
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