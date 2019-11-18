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8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götüren anne: Bu öldü, bunu alın

Düzce’de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastaneye getirdi.

8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götüren anne: Bu öldü, bunu alın

Düzce’de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastaneye getirdi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:11
8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye götüren anne: Bu öldü, bunu alın

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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AnneHastaneölümCansız BedenBebek
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