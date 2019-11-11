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8 Aylık hamile olan Müge Boz "Kendimi daha çekici hissediyorum"

Hamileliğinin son dönemlerini yaşayan ünlü oyuncu Müge Boz, hamilelik sürecinde kendisini daha dişi hissettiğini söyleyerek cesur pozlar verdi.İşte o fotoğraflar...

8 Aylık hamile olan Müge Boz "Kendimi daha çekici hissediyorum"

Hamileliğinin son dönemlerini yaşayan ünlü oyuncu Müge Boz, hamilelik sürecinde kendisini daha dişi hissettiğini söyleyerek cesur pozlar verdi.İşte o fotoğraflar...

11 Kasım 2019 Pazartesi 16:09
8 Aylık hamile olan Müge Boz "Kendimi daha çekici hissediyorum"

Hamileliğinin son dönemlerini yaşayan ünlü oyuncu Müge Boz, hamilelik sürecinde kendisini daha dişi hissettiğini söyleyerek cesur pozlar verdi.

İşte Müge Boz'un çarpıcı resimleri;

Geçtiğimiz aylarda, bikinisiyle verdiği hamilelik pozuyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Müge Boz, bu kez iç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti.

Eşi Caner Erdeniz ile objektif karşısına geçen Boz, ünlü fotoğrafçı Fırat Meriç'e poz verdi.

Hamilelik sürecinde kendisini daha kadınsı hissettiğini söyleyen Boz, ''Hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim. Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim.

Cicili bicili kıyafetler istemedim. Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha özgüvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.'' diyerek hamilelik süreciyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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