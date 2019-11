40 Yaş Üzerindeki Her 7 Kişiden Birinin KOAH Olduğuna Dikkat Çeken TÜSAD Uyardı!

Türkiye’nin en köklü uzmanlık derneği olarak 49 yıldır solunum sağlığı alanında faaliyet gösteren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Dünya KOAH Günü’nde termik santral ve hava kirliliği uyarısında bulundu. KOAH’ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)Türkiye’de ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, hal böyleyken termik santraller konusunda çok daha denetleyici yasalar gerektiğini savundu.

TÜRKİYE’DE 5 MİLYON KOAH HASTASI BULUNUYOR

Vergi yasa teklifine eklenen madde ile gerekli çevresel yatırımları yapmadıkları için yılbaşında kapatılması gereken termik santrallare 2.5 yıl daha ek süre verilmesinin doğru olmayacağını dile getiren Mirici, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: “Kasım ayı Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı, 20 Kasım da Dünya KOAH Günü olarak kabul ediliyor. Çünkü solunum sağlığı günümüzde çok önemli bir problem. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) özellikle 40 yaşından sonra görülen ve yaşın ilerlemesiyle birlikte sıklığı giderek artan bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor. Ülkemizde yapılan saha çalışmaları 40 yaş üzerindeki her 7-8 kişiden 1’inin KOAH hastası olduğunu gösteriyor. 2016 yılı itibarı ile ülkemizde tanı konulmuş 3.3 milyon KOAH hastası bulunuyor, bugün bu sayının 5 milyonu bulduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, KOAH dünya genelinde 2000'li yıllarda en sık görülen 4’üncü ölüm nedeni olarak saptandı ve 2020 yılında da 3’üncü sıraya çıkacağı öngörülüyor. Araştırmalara göre KOAH ülkemizdeki en sık görülen 3'üncü ölüm nedeni. Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.”

KANUN YAPICILARA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

“Bu yüksek rakamlara rağmen, biz hekimler ısrarla KOAH’ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” diyen Mirici, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun için bireylere sigaradan ve tüm tütün ürünlerinden uzak durmalarını önerirken, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde iç ve dış ortamın hava kalitesi, işyeri ortamı ve hava kirliliğine kadar başka faktörlere de dikkat edilmesi gerektiğini sık sık dile getiriyoruz. Bu noktada kanun yapıcılara da önemli görevler düşüyor. Kamu otoriteleri çevrenin doğrudan hastalık nedeni olabileceği gibi mevcut hastalıkların gidişatını ve sonucunu etkileyebileceğini de dikkate alarak kararlarını ona göre almalı. Üstelik kömürlü termik santraller başka KOAH olmak üzere halkın solunum sağlığını tehdit etmekle birlikte, tarım alanları ve ormanları da olumsuz etkilediği için iki kere zarar veriyor. Bu noktada kapatılması gereken termik santrallere ek süre verilmesi yeniden düşünülmesi gereken bir karar.”

TOPLUMUMUZ İÇİN EN DOĞRU OLAN TERCİH EDİLMELİ

20 Kasım Dünya KOAH Günü olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bu yılki sloganının “KOAH’ı hep birlikte yenebiliriz” olduğunu hatırlatan Mirici; sözlerini şöyle tamamladı: “Öyleyse biz de hep birlikte hareket etmeli, endüstrileşme, sanayileşme ve doğal yaşamın bilinçsiz tahrip edilmesinin yarattığı hava kirliliği ve iklim değişikliğine karşı tüm sivil ve resmi kuruluşlar olarak işbirliği yapmalı, ülkemiz ve toplumumuz için en doğru olanı tercih etmeliyiz. Ayrıca günümüzde kalkınmanın sadece ekonomik büyüme ile sağlanamayacağı biliniyor. İnsanın ve doğanın uyum içerisinde olduğu, biyoçeşitliliği ve yaşam kalitesinin yükselmesini amaç edinen sürdürülebilir bir kalkınma ve geleceğimiz için hep birlikte çalışmalıyız.”

