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3.5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı

İzmir'de yaşayan ve 3.5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da ‘Erik Dalı’ parçasıyla destek yağdı.

3.5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı

İzmir'de yaşayan ve 3.5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da ‘Erik Dalı’ parçasıyla destek yağdı.

15 Kasım 2019 Cuma 12:34
3.5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı

Blogger ve yazar İnci Akbay, yaklaşık 3.5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım tarihinde resmen boşanan İnci Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı.

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Yıllarca sürebilir bazı mücadeleler, ama sonunda alırsın soyadını geri, hiç olmadığı kadar nefes aldığını hissedersin. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım, her nerede yaşıyorsan, bil ki yalnız değilsin, bil ki geçecek, bil ki alacaksın nefesini tekrar. Neler hissettiğini endişelerini korkularını öyle derinden hissediyorum ve biliyorum ki, çünkü aynı acıdan bakanlar en iyi anlarlar birbirini. Sen sen ol haklarını bil, haklarınla yaşa ve haklarınla varol. Bu ceketi sana göndermek istiyorum bu süreci yaşayan bir arkadaşıma, sana güç olsun diye, ister dm den yaz ister buradan nasıl istersen, bittiği gün giy ve sonra sen de böyle süreç yaşayan başka bir kadın arkadaşına hediye et, ona da güç olsun, o da o da o da... Bu böyle sürsün gitsin. Gücüm gücün olsun arkadaşım

İnci AKBAY (@mavibebegim)'in paylaştığı bir gönderi ()

Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Adliye önünde oynayan Akbay'a arkadaşları da eşlik etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Veee sonunda #erikdalıiscoming

İnci AKBAY (@mavibebegim)'in paylaştığı bir gönderi ()

Sosyal medyadan destek yağmuru

Eşinden boşanmasını adliye önünde oynayarak kutlayan İnci Akbay'a, onlarca takipçisinden de destek videoları geldi. "Erik Dalı Gevrektir" türküsü eşliğinde oynayan Akbay'ın takipçileri ve arkadaşları, videoları İnci Akbay'ı etiketleyerek gönderdi.

‘13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim’

Destek videolarının sonrasında açıklama yaparak teşekkür eden İnci Akbay, "3.5 yıl önce iki valiz eşyayla kapının önüne konulmuştum Mavi (kızı) ile ikimiz. Hayatım alt üst olur diye düşünmüştüm. Ne olur bunu gelenekselleştirelim. Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim. 3 buçuk yıldır acımı paylaşarak azalttınız. Sevincimi ve gücümü paylaşarak çoğalttınız. Bunun için minnettarım. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım; şuan her neredeysen yanındayım. Ne olursun bunu bil. Bu süreçte sana destek olabilmek için ne yapabileceksem ben buradayım; çünkü hep söyledim. Aynı acıdan bakanlar beni en iyi anlar. Şimdi İstanbul'a geldim, öğleden sonra döneceğim. Çok değişik hisler içerisindeyim" sözlerine yer verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2019 13:01
Anahtar Kelimeler:
Izmirİnci AkbayBandoErik DalıErik Dalı GevrektirIstanbul
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