3 Boyutlu Akciğer Navigasyon Sistemi’ne Yeni Ödül

Akciğer kanserinin teşhisi noktasında ileri görüntü işleme teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistem; 30-31 Ekim tarihlerinde TET Ar-Ge Proje Pazarı’nın Smart Future Expo etkinliğiyle eş zamanlı gerçekleştirdiği “Akıllı Projeler” konulu yarışmada “Akıllı Sağlık ve Medikal” kategorisinde birinci oldu. Ürün doktorların akciğer tomografisinde görülen şüpheli kitleye endoskopi ile en kısa ve doğru yoldan ulaşmasını sağlayan bir algoritma sunuyor.

Akciğer kanseri tüm dünyada; kadınlarda meme kanserinden erkeklerde ise prostat kanserinden sonra en ölümcül kanser türü olarak kabul ediliyor. Hastalığın tespitinde ve sağkalım süresinin artmasında erken teşhis büyük bir önem taşıyor. ELAA Teknoloji tarafından geliştirilen 3 Boyutlu Akciğer Navigasyon Sistemi şüpheli akciğer lezyonlarının tomografi çekilirken teşhis edilmesini ve doktora bilgi verilmesini sağlıyor. Bulut tabanlı çalışan sistem; doktorun Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerini eklemesiyle hastaya özgü havayolu ve damar yolu haritalarını çıkarabiliyor. Daha sonra doktor gitmek istediği bölgeyi seçtiğinde sistem bu noktaya en kısa ve en güvenli rotayı çiziyor ve ilgili noktadan kesin tanı alınmasını sağlayacak koordinat sistemini ve navigasyonu doktora sunuyor. Sistem şüpheli lezyonların erken teşhisinde % 100’e yakın oranda doğruluk sağlıyor.

3 Boyutlu Akciğer Navigasyon Sistemi’nin her hastanede bulunan bronkoskopi ünitesine rahatlıkla entegre edilebildiğini dile getiren ELAA Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Doç. Dr. Tunç Laçin:“Günümüzde akciğer kanserinin teşhisinde kullanılan teknolojiler pahalı donanıma ihtiyaç duyarken bizim çözümümüz kullanıcı dostu, kolay ve direkt sonuca götüren bir teknoloji sunuyor. Mart 2020’de piyasaya sürmeyi hedeflediğimiz ürünün hastalığın teşhis aşamasında yapılan harcamaların %60’ın üzerinde azaltacağını öngörüyoruz. Ayrıca aslında kanser olmayan ama kanser şüphesi üzerine ameliyat teklif edilip, ameliyatta kanser olmadığı anlaşılan hasta grubuna da sistemimiz sayesinde tanı koyulabilir; böylece hasta gereksiz ameliyat yükünden kurtulabilir ve sağlık harcamalarında tasarrufa gidilebilir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA