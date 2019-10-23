29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tatilini Birleştirdiler

Başta çalışanlar olmak üzere bu yıl kış öncesi son tatil fırsatından faydalanmak isteyenler, 29 Ekim Salı günü yapılacak resmi tatili diğer günlerle birleştirmeyi tercih etti. Tatil planı yapan her dört kişiden biri 28 Ekim’de izin alırken yaklaşık yarısı ise sonraki günleri de tatil planlarına ekledi.

Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini birleştirdik. Türkiye’nin lider uçak ve otobüs bileti satış platformu Enuygun.com’dan bilet satın alanların yüzde 43’ü, kalan 3 gün için de izin alarak tatillerini uzatmayı tercih etti. Bu oran yurt dışı seyahatine gidenlerde ise yüzde 48’e kadar çıkıyor.

3,5 gün izinle 9 gün tatil

29 Ekim tatili için bilet satın alanların birleştirme yaparak tatile çıktığına dikkat çeken Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Bilet satın alanların yüzde 25’i sadece yarım günlük izinle 4 günlük tatil yaparken, yüzde 43’ü ise sonraki çarşamba, perşembe ve cuma günleri de izin alarak tatillerini birleştirdi. Kısacası 3,5 gün izin alarak 9 günlük tatil planladılar. Yurt dışı tatiline gidenlerde birleştirme oranı ise yüzde 48 oldu.” dedi.

Yurt dışında vizesiz rotalar popüler

29 Ekim tatili için Antalya, İzmir, Bodrum ve Kıbrıs gibi hala denize girilebilecek sıcak yerlerin tercih edildiğini belirten Hacıbayramoğlu, “Bu tatil için İstanbul da çok revaçta. Ayrıca Ankara, Adana, Gaziantep, Trabzon ve Ordu, en çok bilet satın alınan şehirler arasında. Yurt dışında ise en çok Kiev, Lviv, Tiflis gibi pasaportsuz ve Beyrut gibi vizesiz gidilebilen yerler tercih edildi. Bu rotaları Paris, Frankfurt, Amsterdam, Milan gibi şehirler izliyor.” açıklamasını yaptı.