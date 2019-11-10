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273 kilo zayıfladı, depresyonu yendi

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki bir gencin üç yıl içinde 273 kilogram zayıflamayı başardığı ve bu süreçte psikolojik sorunların üstesinden de geldiği öğrenildi.

273 kilo zayıfladı, depresyonu yendi

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki bir gencin üç yıl içinde 273 kilogram zayıflamayı başardığı ve bu süreçte psikolojik sorunların üstesinden de geldiği öğrenildi.

10 Kasım 2019 Pazar 00:39
273 kilo zayıfladı, depresyonu yendi

Internet tabloidi Mirror’un haberine göre ağır obez hastası olan Bristol kasabasının sakini Matthew Houser, üç yıl içinde 273 kilogram zayıflamayı başardı ve bu süreçte psikolojik sorunların üstesinden geldi.

Habere göre ağırlığı 363 kilograma ulaşan 25 yaşındaki Houser, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerden sonra doktorların 6 aylık ömrünün kaldığını söylemesi üzerine Houser, sağlığına kavuşmak için harekete geçti.

Yiyeceklerini sıkı bir şekilde kontrol eden ve her gün 2 saat spor yapan Houser üç yılda tam 273 kilogram zayıfladı.

Bu süreçte psikolojik sorunlarının da üstesinden gelen Houser, spor ve disiplin sayesinde depresyondan çıkmayı da başardı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kilo zayıfladı depresyonu yendi
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