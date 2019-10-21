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2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler

2019'da çocuk sahibi olacak anne-babalar çocuklarına koyacağı ismi araştırıyor. 2019'da en çok tercih edilen kız isimlerinin ne olduğu öğrenilmek isteniyor. 2019'da sık verilen kız isimleri listesini merak edenler için derledik.

2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler

2019'da çocuk sahibi olacak anne-babalar çocuklarına koyacağı ismi araştırıyor. 2019'da en çok tercih edilen kız isimlerinin ne olduğu öğrenilmek isteniyor. 2019'da sık verilen kız isimleri listesini merak edenler için derledik.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:13
2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler

2019'da çocuk sahibi olacak anne-babalar çocuklarına koyacağı ismi araştırıyor. 2019'da en çok tercih edilen kız isimlerinin ne olduğu öğrenilmek isteniyor. 2019'da sık verilen kız isimleri listesini merak edenler için derledik.
 

Abendam Açela Açelya Açılay Adel Adelya Adile Afitap Afra Ağça Ahenk

Ahlem Alisa Almila Alvina Amelya Amara Andaç Anar Anise Anita Anka

Alpike Altın Arın Arya Asuela Aslım Ayren Aykal Aysar Ayşıl

Bade Bağdagül Balın Bediz Bedran Behrem Belçim Belma Beltun Belemir

Belinda Benice Benli Berceste Berçin Berinay Berran Berre Berva Besra

Çağıl Cangül Cannur Cansel Cansın Canel Ceren Ceyda Cilvenaz Ceylinaz

Ceylin Ceyla Ceylan

Çağla Çeşminaz Çıgıl Çiçek Çilay Çiler Çimen Çise Çişem Çisil

Damla Defne Demet Deniz Derya Destan Deste Didem Dilan Dilara

Dilay Diler Dilhan Dilek Dilruba Döndü Duygu Dünya Dürdane Dürriye

Dicle Dolunay Destan Derin Diclehan Dilberay

Ebru Ece Eda Ekin Ela Elçin Elif Elmas Elvan Emel

Emine Enise Esen Eser Esin Esmeray Eylül Evşen Eftalya Ecem Eyşan

Fadime Fahriye Fahrünissa Fatma Fatoş Fazilet Fehime Ferah Feray Ferda

Feride Feriha Feyza Fidan Figen Fikriye Filiz Firdevs Fulya Fuldem

Fulden Funda Füruzan Füsun Füreyya

Gamze Gaye Gizem Gonca Gökben Gökçe Gökşin Gönül Gözde Güher

Gül Gülbahar Gülben Gülçin Güldem Gülden Güldeste Gülen Gülşen Gülgün

Gülnaz Gülpembe Gülriz Gülsen Günay Güneş Güner Güngör Güniz Günsel

Günseli Gürcan Güven Göknur Günnur

Hale Handan Hande Hayal Hayat Hazan Hilal Hülya Hümeyra Hüner

Ilgın Işık Işıl Işılay Işın Itır

İclal İdil İffet İkbal İlayda İlkben İlke İlknur İlksen İlkyaz

Kader Kadriye Kamelya Kamile Kamuran Kevser Kumru Kısmet Kıymet Kiraz

Lale Lamia Latife Leman Lemide Lerzan Leyla Lida

Mehtap Melda Melek Melike Melis Melisa Melodi Meltem Meral Meriç

Merih Merve Meryem Mihriban Mine Miray Müesser: Eser bırakan, eser sahibi Münevver Müge Müjde

Nalan Naz Nazan Nazlı Necla Nehir Nergis Neslişah Nesrin Nevin

Okşan Olcay Oya

Öykü Özden Özge Özlem Özlen Öznur

Parla Pakize Pelin Pelinsu Pembe Peri Perihan Perran Pervin Petek

Rabia Rahime Rahşan Rana Rengin Reyhan Rezzan Rüya Ruhsar

Ülfet Ülker Ülkü Ümmiye Ümran Ünsel Ünseli

Zahide Zehra Zekiye Zerrin Zeynep Zübeyde Zühal Zülal Züleyha Zeliha Zümrüt

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2019 da çok tercih edilen kız isimleri işte öneriler
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