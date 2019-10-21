2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler

2019'da çocuk sahibi olacak anne-babalar çocuklarına koyacağı ismi araştırıyor. 2019'da en çok tercih edilen kız isimlerinin ne olduğu öğrenilmek isteniyor. 2019'da sık verilen kız isimleri listesini merak edenler için derledik.
Abendam Açela Açelya Açılay Adel Adelya Adile Afitap Afra Ağça Ahenk
Ahlem Alisa Almila Alvina Amelya Amara Andaç Anar Anise Anita Anka
Alpike Altın Arın Arya Asuela Aslım Ayren Aykal Aysar Ayşıl
Bade Bağdagül Balın Bediz Bedran Behrem Belçim Belma Beltun Belemir
Belinda Benice Benli Berceste Berçin Berinay Berran Berre Berva Besra
Çağıl Cangül Cannur Cansel Cansın Canel Ceren Ceyda Cilvenaz Ceylinaz
Ceylin Ceyla Ceylan
Çağla Çeşminaz Çıgıl Çiçek Çilay Çiler Çimen Çise Çişem Çisil
Damla Defne Demet Deniz Derya Destan Deste Didem Dilan Dilara
Dilay Diler Dilhan Dilek Dilruba Döndü Duygu Dünya Dürdane Dürriye
Dicle Dolunay Destan Derin Diclehan Dilberay
Ebru Ece Eda Ekin Ela Elçin Elif Elmas Elvan Emel
Emine Enise Esen Eser Esin Esmeray Eylül Evşen Eftalya Ecem Eyşan
Fadime Fahriye Fahrünissa Fatma Fatoş Fazilet Fehime Ferah Feray Ferda
Feride Feriha Feyza Fidan Figen Fikriye Filiz Firdevs Fulya Fuldem
Fulden Funda Füruzan Füsun Füreyya
Gamze Gaye Gizem Gonca Gökben Gökçe Gökşin Gönül Gözde Güher
Gül Gülbahar Gülben Gülçin Güldem Gülden Güldeste Gülen Gülşen Gülgün
Gülnaz Gülpembe Gülriz Gülsen Günay Güneş Güner Güngör Güniz Günsel
Günseli Gürcan Güven Göknur Günnur
Hale Handan Hande Hayal Hayat Hazan Hilal Hülya Hümeyra Hüner
Ilgın Işık Işıl Işılay Işın Itır
İclal İdil İffet İkbal İlayda İlkben İlke İlknur İlksen İlkyaz
Kader Kadriye Kamelya Kamile Kamuran Kevser Kumru Kısmet Kıymet Kiraz
Lale Lamia Latife Leman Lemide Lerzan Leyla Lida
Mehtap Melda Melek Melike Melis Melisa Melodi Meltem Meral Meriç
Merih Merve Meryem Mihriban Mine Miray Müesser: Eser bırakan, eser sahibi Münevver Müge Müjde
Nalan Naz Nazan Nazlı Necla Nehir Nergis Neslişah Nesrin Nevin
Okşan Olcay Oya
Öykü Özden Özge Özlem Özlen Öznur
Parla Pakize Pelin Pelinsu Pembe Peri Perihan Perran Pervin Petek
Rabia Rahime Rahşan Rana Rengin Reyhan Rezzan Rüya Ruhsar
Ülfet Ülker Ülkü Ümmiye Ümran Ünsel Ünseli
Zahide Zehra Zekiye Zerrin Zeynep Zübeyde Zühal Zülal Züleyha Zeliha Zümrüt