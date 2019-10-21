2019'da en çok tercih edilen kız isimleri! İşte öneriler

2019'da çocuk sahibi olacak anne-babalar çocuklarına koyacağı ismi araştırıyor. 2019'da en çok tercih edilen kız isimlerinin ne olduğu öğrenilmek isteniyor. 2019'da sık verilen kız isimleri listesini merak edenler için derledik.