1930’dan günümüze değişen köy sosyolojisi!

Sosyolog Doç. Dr. Hakan Arslan tarafından geniş kapsamlı bir çalışma sonucu kaleme alınan “Türkiye’de Kır Sosyolojisi Araştırmaları” isimli kitap, Türkiye başta olmak üzere dünyada kır sosyolojisi alanında yapılmış akademik araştırmaları mercek altına alıyor. Türkiye’de 1930’lu yıllardan başlayarak kır/köy sosyolojisinin gelişimine ışık tutan Arslan, değişen paradigmalar, kültürel dönüşümler, kadının konumu, siyasi, etnik ve dini yaklaşımlar, tabakalaşma ve kapitalistleşme süreçleri, bakkal ve muhtarlar ve zirai makinalaşma gibi çok sayıda başlığı masaya yatırıyor.

Köyden geçen bir trenin yarattığı dönüşüm gibi ilginç ve derinlikli örnekler üzerinden bir anlatıma sahip olan kitap, birçok monografi içeriyor. Türkiye’de siyasal iktidarların değişimine göre köylerin nasıl bir dönüşümden geçtiğine yer veren kitap, söz konusu dönemlerin gazete haberleri üzerinden, medyanın yaklaşımını da inceliyor. Amerikan kır sosyolojisi, Rusya’da Lenin dönemi köylülüğün farklılaşması ve Avrupa’da yeni köylü üretimi gibi dünyadan örneklerin de yer aldığı kitap, okuyucuya geniş bir perspektif sunuyor. Türkiye’de sosyolojinin gelişimiyle kır sosyolojisinin gelişimi arasındaki paralelliği ortaya koyan kitap, dünya perspektifi üzerinden de köyün sosyo-kültürel yaşamından ekonomik farklılaşma biçimlerine, köye romantik bakışlardan günümüzde kırsal alanla ilgili olarak öne çıkan konulara kadar pek çok ilgi çekici konuyu içeriyor. Siyasal Kitabevi tarafından yayınlanan kitap, 40 sayfalık kaynakça bölümü ile de akademik dünya ve araştırmacılar için rehber niteliğinde.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA