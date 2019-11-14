Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103680
ALTIN
271.238
DOLAR
5.7518
STERLIN
7.3896
EURO
6.3260
Atama Bekleyen 1200 Engelli Öğretmen Meclis Gündeminde!
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi

1,5 Ay Dayanabildi! Türkiye'nin Konuştuğu Evlilik Bitiyor!

80 yaşandaki Amerikalı Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, boşanma kararı aldı. Boşanma haberini Onur Akay, canlı yayında duyurdu.

1,5 Ay Dayanabildi! Türkiye'nin Konuştuğu Evlilik Bitiyor!

80 yaşandaki Amerikalı Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, boşanma kararı aldı. Boşanma haberini Onur Akay, canlı yayında duyurdu.

14 Kasım 2019 Perşembe 15:11
1,5 Ay Dayanabildi! Türkiye'nin Konuştuğu Evlilik Bitiyor!

Rol aldığı O Hayat Benim dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Evliliğiyle günlerce adından söz ettiren Miraloğlu, boşanma kararı aldı.

Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, bu sefer de çiftin boşanacaklarını duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akay, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlattı: "Dün konuştum daha çok yeni bir olay. Meltem evlendikten sonra eşine aşık bir imaj sergiledi ve mutlu olduğunu gösterdi. İç dünyasında yaşadıklarını anlattığı biriyle konuştum. Sürekli 'Çaresiz kaldım' ve 'Kurtulmak istiyorum' diyormuş. Hep ağlıyor ve boşanmak istiyormuş. Boşanma işlemlerine başlamış ve evden polis ile çıkacakmış. Çünkü en ufak bir tartışma ya da başka bir durumda Amerika'da sorun yaşanıyormuş. Ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Eşi de boşanmak istemiyormuş."

"TÜRKİYE'DEKİ TANINMIŞ BİR İSİMDEN KORKTUĞU İÇİN GERİ DÖNMÜYOR"
"Patrick kendisini kısırlaştırdığı için tüp bebek tedavisine falan başlama olayı yokmuş. Çocuk olayıyla alakalı bir girişimde bulunmamışlar. Zaten ailesi Meltem'e karşı geliyormuş. Orada ona yine yardım edecek 1-2 kişi var. Meltem'in Türkiye'ye dönmesi lazım bence yapımcılar destek olsun ve geri dönsün. Türkiye'de yaşadığı olayları da duymuştum. Tekliflere de açık öyle bir durum olduğunda mutlaka gelecektir. O Türkiye'de tanınmış birinden çok korktuğu için gelmiyor. Asıl gitme nedeni de buymuş zaten. Azerbaycan'da tanışıyorlar ve bazı olaylar yaşamışlar. Meltem'i beğenen ve uzun süre onunla birlikte olmak isteyen ancak onu çok engelleyen birisi."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu80 Yaşandaki AmerikalıPatrickEvliBoşanmaCanlı Yayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ketojenik Beslenme Hangi Hastalıklarda Tavsiye Ediliyor
Ketojenik Beslenme Hangi Hastalıklarda Tavsiye Ediliyor
Ayağı vuran ayakkabı giymekten ve pedikürden kaçının!
Ayağı vuran ayakkabı giymekten ve pedikürden kaçının!
PCOS diyeti! Polikistik overleriniz varsa nasıl beslenmelisiniz?
PCOS diyeti! Polikistik overleriniz varsa nasıl beslenmelisiniz?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim