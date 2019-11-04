1.000’e yakın eğitim sevdalısı Darüşşafaka için kıtaları aştı

Organizasyon kapsamında bağışlar 18 Kasım tarihine kadar devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından belirlenen 2 milyon TL’lik bağış hedefiyle, bu yıl okula başlayan 122 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğine sahip Vodafone İstanbul Maratonu’nun 41’incisi, 3 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleşti. Büyük bir katılıma sahne olan organizasyonda, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyası da büyük ilgi gördü.

Aralarında iş, sanat ve spor camiasından çok önemli isimlerin de bulunduğu 1.000’e yakın koşucu, Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek vermek için maratonda yerini alırken, Adım Adım platformu üzerinden Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek veren bağışçı sayısı da 12 bini aştı.

2 MİLYON TL’LİK HEDEFE ‘ADIM ADIM’

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan destek kampanyasına 1,7 milyon TL’nin üzerinde bağış yapılırken, maraton kapsamında bir STK’ya yapılan en yüksek bağış oranına da ulaşılmış oldu. Organizasyon kapsamında bağışlar 18 Kasım tarihine kadar devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından belirlenen 2 milyon TL’lik bağış hedefiyle, bu yıl okula başlayan 122 öğrencinin 1 yıllık eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor.

37 KURUM ‘EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ’ İÇİN KOŞTU

Öte yandan Türkiye’nin önde gelen şirketleri de Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek verdi. Sabancı Holding, Kibar Holding, Defacto, MAPFRE, McKinsey, TAV Havalimanları, Tetra Pak, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Akenerji, Green&Black Marine Logistics, Günsan Elektrik, Bekaert, QNB Finansbank, Akbank, Vakıfbank, ING, Citibank, Allianz, AvivaSa, Oyak Maden Metalürji Grubu, Philips Türkiye, Ray Sigorta, Gliead İlaç, Hayat Anel, iDisplay, TTS Lojistik, VNGRS, Yeşilova Holding, Bites Savunma ve Havacılık, Cemre Trafik Müşavirliği, Sovos Foriba, Karaoğlu Peyzaj, Projenet Yazılım, Somerset Maslak İstanbul, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi söz konusu organizasyonda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulundu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla çıktıkları yolda tek bir kuruşun bile kendileri için büyük öneme sahip olduğunun altını çizerken, “Bu yolculukta bizlere destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Darüşşafaka Cemiyeti olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin toplumsal kalkınmasına elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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