Zorla Bindiği Otomobilin Sürücüsü Katletti!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arkadşaını bıçakla yaralayan şahıs, kaçmak maksadıyla zorla bindiği otomobilin yakıtı bitince sürücüyü de bıçakladı, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, Çalı Mahallesi'nde 30 yaşındaki Servet K. ile 32 yaşındaki Utku Ö. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bunun üzerine arkadşaını bıçakla yaralayan Servet K. , yoldan geçen 31 yaşındaki Serdar Kekili'nin aracına zorla bindi. Otomobile binerek sürücüden olay yerinden hızla uzaklaşmasını isteyen şahıs, bir süre sonra aracın yakıtı tükenince araç sahibini de bıçakladı.

112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Kekilli hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından oturduğu evde bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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