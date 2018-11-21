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Zonguldak'tan acı haber geldi!

Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçinin cenazesine ulaşıldı.

Zonguldak'tan acı haber geldi!

Zonguldak’ta ruhsatsız bir maden ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan üç işçinin cenazesine ulaşıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:25
Zonguldak'tan acı haber geldi!

Zonguldak'a bağlı Kilimli ilçesinin Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekipleri tarafından

 aynı hastaneye kaldırıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 13:49
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Att 3 saat önce

Ölüm bu işin fıtratında var değil mi..o kadar bakanlık..yetkiler..iş güvenliği..denetim herşey boşa..ruhsatsız bi yerin çalışıyor ve orda çalışılıyor olması bu da fıtrat gereği..

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