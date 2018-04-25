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Zonguldak'taki Kazada Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişinin öldüğü bildiriliyor.  Kaza, Alaplı plajlar mevkinde tünel girişinde meydana geldi.

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Zonguldak'taki Kazada Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişinin öldüğü bildiriliyor.  Kaza, Alaplı plajlar mevkinde tünel girişinde meydana geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:38
Zonguldak'taki Kazada Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişinin öldüğü bildiriliyor.  Kaza, Alaplı plajlar mevkinde tünel girişinde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Akcakoca istikametinden Alaplı'ya seyir halinde olan Hayrettin Koç yönetimindeki otomobil sürücüsü Hayrettin Koç'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun sağındaki uyarı levhasına çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdiler.

Gelen ekipler otomobil sürücüsüyle birlikte yan koltukta bulunan 39 yaşındaki Cengiz Koç'un olay yerinde , arka koltukta sıkışan 41 yaşındaki Hülya Koç'un da kaldırıldığı hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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