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Zonguldak'ta Maden Çöktü ! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden birisi olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

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Zonguldak'ta Maden Çöktü ! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden birisi olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

08 Temmuz 2018 Pazar 11:33
Zonguldak'ta Maden Çöktü ! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden birisi olay yerinde, biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

Elde edilen bilgilere göre Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında göçük meydana geldi. Bu sırada ocakta çalışan işçilerden 45 yaşındaki Erkan Cankurt ve 30 yaşındaki Hasan Yıldız göçük altında kaldı.

Göçükten kurtulan işçilerden birisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Hasan Yıldız isimli işçi ölü olarak madenden çıkarılırken, ağır yaralı olarak ocaktan çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından hastaneye sevk edildi, fakat burada yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede incelemeler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakZonguldak Maden Faciası
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