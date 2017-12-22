Zonguldak'ta Korkunç Olay: Eve Giren Hırsız 2 Kadını Katletti

Son dakika haberi Zonguldak'tan geldi. Alınan son bilgilere göre bir eve egiren hırsız uykuda olan 2 kadını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre bugün sabah saat 06.00 sularında meydana gelen olayda, iddiaya göre N.G isimli kişi, hırsızlık yapmak için girdiği evde gürültü yapınca, Dilek Akyol uyandı. Uyanan Dilek Akyol karşısında hırsızı görünce panikledi. N.G., karşısına çıkan Dilek Akyol’u bıçaklayarak öldürdü. Dilek Akyol'u bıçaklayarak öldüren N.G., ardından sesler üzerine uyanan Fatma Akyol’u da saldırarak bıçaklamaya başladı. Fatma Akyol aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken, çığlıklara uyanan oğlu Mehmet Akyol ile hırsız arasında boğuşma başladı.

Mehmet Akyol, boğuşmalar üzerine yardıma gelen babası Cevdet Akyol’un da yardımıyla birlikte N.G.’nin elinden bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. N.G.’nin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğlu, jandarma ekiplerini arayarak haber verdi.

Babanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi.

Yaralı N.G., kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken hafif şekilde yaralanan Mehmet ve babası Cevdet Akyol da hastanede tedavi altına alındı. Olayın duyulmasının ardından köyde yaşayanlar evin önünde toplandı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara