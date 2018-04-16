Zonguldak Kozlu'da Dehşet! Liseli Kız Camdan Atladı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ruhsal problemleri olduğu öne sürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi G.E. okulun 3. katından atlayarak intihara teşebbüs etti.

Ağır yaralanan liseli gencin ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olay sabah saatlerinde ilçedeki bir lisede meydana geldi. Sabah okula giden G.E., 5 katlı okulun 3'üncü katından kendini aşağı attı. Diğer öğrencilerin bağırması üzerine bahçeye çıkan öğretmenler kanlar içerisindeki G.E'yi baygın halde buldu. Haber verilmesiyle okula gelen sağlık ekipleri talihsiz gence ilk müdaheleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan liseli genci hastaneye kaldırdı. G.E.'nin intihardan önce bir not bıraktığı da öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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