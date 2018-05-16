Zonguldak Ereğli'de Çirkin Saldırı! Eşinin Yanında Laf Attılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma sebebiyle çıktığı öne sürülen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Olay gece saatlerinde Ereğli'nin Bozahane mevkiinde meydana geldi.

İddialara göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen karı kocaya laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam eşinin yanında öldüresiye dövüldü. Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine gelen adam ile gençler arasında tekrar kavga çıktı. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Aynı bölgede daha önce de kadınlara yönelik taciz, laf atma olaylarının olduğu söyleniyor.

Polisin önlem almadığını belirten vatandaşlar 'Buradan eşimizle , kızımızla geçemez olduk, yanlarında erkek dahi olsa kalabalıklarına güvenerek saldırıya geçmeye çalışan tipler dolanıyor. Uyuşturucu kullanıyorlar, gerçekten gençlik çok bozuldu' diyerek tepki gösterdi.

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