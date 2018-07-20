Ziya Selçuk'tan Ek Atama Açıklaması: Yeni Öğretmen Alımı Olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bugün TV ve medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim yeni bakanı Ziya Selçuk, bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

2017 KPSS puanı ile şimdiye kadar sadece 20 bin öğretmen alımı oldu. Atama bekleyen öğretmenler ise yeni atamanın olması için gerek sosyal medya gerekse forum sayfaları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu konuda Bakan Selçuk bir açıklama yaptı ve atama bekleyen öğretmenlere kötü haberi verdi.

Bakan Selçuk, yeni öğretmen ataması olup olmayacağına ilişkin bir soruyu, "Siyaset mümkün ve makul olanın dengesini kurmak. Bizim şu anda deklare ettiğimiz rakam neyse odur. Ama bunun dışında bir imkan olup olmayacağı bu benim şahsi olarak tasarrufumda olan bir durum da değil. Bu konuyla ilgili beklentilerin farkındayım. Bunu elbette ilgili makama arzediyorum, arzedeceğim. Eğer bir imkan doğarsa yani mümkün olursa makul bir seviyede herhangi bir çalışma yapılabilir. Ama şu anda çok net söylüyorum böyle bir şey yok" şeklinde yanıtladı.

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