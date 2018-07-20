Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ziya Selçuk'tan Ek Atama Açıklaması: Yeni Öğretmen Alımı Olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , yaptığı son dakika açıklamasında yeni öğretmen ataması ile ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin bilgi verdi.

banner396

Ziya Selçuk'tan Ek Atama Açıklaması: Yeni Öğretmen Alımı Olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , yaptığı son dakika açıklamasında yeni öğretmen ataması ile ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin bilgi verdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:29
Ziya Selçuk'tan Ek Atama Açıklaması: Yeni Öğretmen Alımı Olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bugün TV ve medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim yeni bakanı Ziya Selçuk, bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

2017 KPSS puanı ile şimdiye kadar sadece 20 bin öğretmen alımı oldu. Atama bekleyen öğretmenler ise yeni atamanın olması için gerek sosyal medya gerekse forum sayfaları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu konuda Bakan Selçuk bir açıklama yaptı ve atama bekleyen öğretmenlere kötü haberi verdi.

Bakan Selçuk, yeni öğretmen ataması olup olmayacağına ilişkin bir soruyu, "Siyaset mümkün ve makul olanın dengesini kurmak. Bizim şu anda deklare ettiğimiz rakam neyse odur. Ama bunun dışında bir imkan olup olmayacağı bu benim şahsi olarak tasarrufumda olan bir durum da değil. Bu konuyla ilgili beklentilerin farkındayım. Bunu elbette ilgili makama arzediyorum, arzedeceğim. Eğer bir imkan doğarsa yani mümkün olursa makul bir seviyede herhangi bir çalışma yapılabilir. Ama şu anda çok net söylüyorum böyle bir şey yok" şeklinde yanıtladı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son Dakikaöğretmen AtamaMeb AtamaEk öğretmen Atama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yeniden atama 59 dakika önce

istifa sonrası dönüşle ilgili bir atama istiyoruz. hakkımızı istiyoruz. 92, madde uygulanasın artık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
POMEM Müdürünün O Sözleri Aydınlık ve Sözcü Gazetesinin Manşetinde
POMEM Müdürünün O Sözleri Aydınlık ve Sözcü Gazetesinin Manşetinde
Usta Oyuncunun Yeğeni de Adnan Oktar Soruşturmasında Tutuklandı
Usta Oyuncunun Yeğeni de Adnan Oktar Soruşturmasında Tutuklandı
Hava Kuvvetlerine Kadın-Erkek Subay Alınacak-AK Parti'den Flaş Açıklama
Hava Kuvvetlerine Kadın-Erkek Subay Alınacak-AK Parti'den Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim