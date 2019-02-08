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Ziraat Odası Başkanı başından vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen 57 yaşındaki Muhammet Bulut, otomobilinin içinden başından vurulmuş vaziyette ölü bulundu.

Ziraat Odası Başkanı başından vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen 57 yaşındaki Muhammet Bulut, otomobilinin içinden başından vurulmuş vaziyette ölü bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 11:42
Ziraat Odası Başkanı başından vurulmuş halde ölü bulundu

Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen 57 yaşındaki Muhammet Bulut, otomobilinin içinden başından vurulmuş vaziyette ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü Mahallesi muhtarı Muhammet Bulut, iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi  evin yakınlarındaki markete gönderdi. Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu. A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhammet Bulut'un intihat etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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