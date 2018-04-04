Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Zeytin Dalı Harekatını Kullanarak Dolandırıcılık Yaptılar

Afrin'de bölücü terör örgütü ve DAEŞ'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler kıskıvrak yakalandı.

banner396

Zeytin Dalı Harekatını Kullanarak Dolandırıcılık Yaptılar

Afrin'de bölücü terör örgütü ve DAEŞ'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler kıskıvrak yakalandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
Zeytin Dalı Harekatını Kullanarak Dolandırıcılık Yaptılar

Amasya'da kendilerini Afrin'de görev yapan askeri personel olarak tanıtıp gösterdikleri kimliklerle bir hafta boyunca otellerde konaklayan restoranlarda yemek yiyip, esnaftan malzeme alan kişilerin 2'sinin ordudan atılan eski asker olduğu belirtildi.

Şahıslar ihbar üzerine polis tarafından kıskıvrak yakalandı.  Bir hafta önce 'Afrin'den geldik' diyerek askeri kimliklerini gösterdikleri otellerde kalan, telefonculardan taksitle 8 bin liralık telefon alan ve daha sonra komutanları için kurban keseceklerini söyleyerek bir köylüyü dolandıran 3 kişi, ihbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde askeri kimlik olduğu belirlenen şahısların daha önce TSK'da görev yaptığı dolandırıcılık suçlarına karıştıkları için orduyla ilişiklerinin kesildiği belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da takılan şahıslardan birisi dükkana girdikten sonra askeri kimlik kartını gösteriyor ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına katıldıklarını söyleyerek telefon istiyor.

Bir ÅŸehir bu olayÄ± konuÅŸuyor! 'Afrinâ€™den geldik' deyip...

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıAfrinAfrin Zeytin Dalı Hrekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..
Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim