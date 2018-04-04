Zeytin Dalı Harekatını Kullanarak Dolandırıcılık Yaptılar

Amasya'da kendilerini Afrin'de görev yapan askeri personel olarak tanıtıp gösterdikleri kimliklerle bir hafta boyunca otellerde konaklayan restoranlarda yemek yiyip, esnaftan malzeme alan kişilerin 2'sinin ordudan atılan eski asker olduğu belirtildi.

Şahıslar ihbar üzerine polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir hafta önce 'Afrin'den geldik' diyerek askeri kimliklerini gösterdikleri otellerde kalan, telefonculardan taksitle 8 bin liralık telefon alan ve daha sonra komutanları için kurban keseceklerini söyleyerek bir köylüyü dolandıran 3 kişi, ihbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde askeri kimlik olduğu belirlenen şahısların daha önce TSK'da görev yaptığı dolandırıcılık suçlarına karıştıkları için orduyla ilişiklerinin kesildiği belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da takılan şahıslardan birisi dükkana girdikten sonra askeri kimlik kartını gösteriyor ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına katıldıklarını söyleyerek telefon istiyor.

KPSSCAFE - ANKARA