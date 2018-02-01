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Zeytin Dalı Harekatında Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Açıklandı-1 Şubat 2018

Son dakika açıklaması Genelkurmay Başkanlığından geldi. Yapılan açıklamada, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında son durum ve etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı açıklandı.

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Zeytin Dalı Harekatında Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Açıklandı-1 Şubat 2018

Son dakika açıklaması Genelkurmay Başkanlığından geldi. Yapılan açıklamada, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında son durum ve etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı açıklandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:07
Zeytin Dalı Harekatında Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı Açıklandı-1 Şubat 2018
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TSK'dan Afrin Harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi sayfası üzerinden yayımlanan basın bildirisinde Zeytin Dalı Harekatında son durum ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

TSK'dan yapılan çıklamada, dün başta Darmık Dağı olmak üzere Afrin’in değişik bölgelerine yönelik operasyonda 78 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Genelkurmay’dan harekatla ilgili yapılan son açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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