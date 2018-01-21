Zeytin Dalı Harekatı Sürüyor! 3 Bölücü Terörist Daha Yakalandı

3 Bölücü Terörist Daha Yakalandı

Zeytin Dalı Harekatında 3 bölücü teröristin daha yakalandığı öğrenildi. ÖSO bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Afrin'in kuzey batısında yakalanan teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Feylak'uş Şam, Suriye'nin adamanlı köyünde 3 bölücü teröristin yakalandığını duyurdu. Yakalanan PKK'lıların fotoğrafları sosyal medya da paylaşıldı. sosyal medyada Adamanlı köyünün, Türk ordusunun ÖSO unsurları ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen üçüncü köy olduğu da belirtildi. Dün de Mare çevresinde ÖSO güçleriyle çatışmaya giren teröristleri silahlarını bırakarak ÖSO'ya teslim olmuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresinde Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afrin'e bakıyorum PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım." dedi.

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