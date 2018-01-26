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Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayıp Var?)

Afrin'de son durum ne? Zeytin Dalı Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Zeytin Dalı Harekatında çatışmalar devam ediyor mu? Bölgede son durum nedir? Kaç terörist öldürüldü?

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Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayıp Var?)

Afrin'de son durum ne? Zeytin Dalı Harekatı'nda kaç şehidimiz var? Zeytin Dalı Harekatında çatışmalar devam ediyor mu? Bölgede son durum nedir? Kaç terörist öldürüldü?

26 Ocak 2018 Cuma 19:11
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayıp Var?)

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Harekatın 7. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen açıklamada vurulan YPG'li terörist sayısının 343 olduğu bilgisine yer verildi. Gün boyu F-16 uçakları belirlenen hedeflere bomba yağdırmaya devam ederken Suriye'den Reyhanlı'ya bir roket atıldı. Öte yandan Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olan Burseya Dağı'nın PYD'li teröristlerden arındırılması için operasyon da sürüyor.

O Kadar Kötü ki Askerler Geir Döndü

İki gün boyunca yoğun şekilde çatışmaların devam ettiği Cabel Burseya Dağı bölgesinde etkili olan sis nedeniyle adeta göz gözü görmüyor. 3 gündür devam eden yoğun sis, yağmur ve çamur nedeniyle Burseya Dağı'na yapılan operasyona çamurdan dolayı araçlar hareket edemez hale geldiğinden dolayı ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu, bölgede ileri harekâta ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi. Bu sabah saatlerinde yeniden Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri de  araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Dönüşler Başladı

TSK tarafından düzenlenen harekat ile YPG'li teröristlerden temizlenen Adamanlı köyüne dönüşler başladı. Evlerine dönen köylüler askeri doktorlar tarafından kontrolden geçirildi. Teröristlerin evlerde kurduğu mevziler ve duvarlara açtıkları delikler dikkat çekiyor. Köyün kurtarılmasında 30 YPG'linin öldürüldüğü öğrenildi.

Kaç Şehidimiz Var

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna katılan askerlerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "14 kaybımız var, 3'ü bizim askerimiz diğerleri ÖSO'dan..." Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, durumu ağır olan askerin olmadığını, 130 yaralının 82'sinin taburcu edildiğini de kaydetti.

Teröristler Cesetlerini Bile Toplamıyor

Ağır kayıplar veren PKK/YPG, kahraman askerlerimiz tarafından öldürülen teröristlerinin cesetlerini bile toplamıyor. “Kırsaldaki çatışma alanlarında her yer ceset dolu” diyen ÖSO komutanlarının verdiği bilgiye göre PKK, ölüleri araziden toplamıyor.

Sinsi Tuzak Ortaya Çıktı

Afrin'de teröristlerin sinsi vir tuzağı da ortaya çıkarıldı. Bölücü terör örgütü PKK, bölgedeki bazı köylerde halka ‘zehirli yemek’ talimatı verdi. Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına ‘ikram’ görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimleri tarafından fark edildi. Bu nedenle sahadaki birliklere, “Türkiye’den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin” emri verildi. 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Hava Kuvvetleri'ne ait 13 savaş uçağı gece boyunca Afrin'deki 23 hedefi imha etti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen terörist sayısı 343 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 19:48
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