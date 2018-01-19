Zayıflama Umuduyla Girdiği Ameliyatta Hayatını Kaybetti

Karın gerdirme ameliyatına alınan kadın, ameliyattan sonra iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Hastasına gerekli özeni göstermediği iddia edilen doktor hakkında savcılık 12,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul'da bir çocuk annesi 29 yaşında olduğu öğrenilen Şerife Yavuz, bölgesel yağlanma şikayeti sebebiyle bir hastaneye başvurdu. Kontrollerden sonra genç kadının, 2 Ocak 2018 tarihinde gerdirme ameliyatı olmasına karar verildi. Doktor Yener D. ile ameliyat için 30 bin Tl tutarında anlaşan Yavuz, eşinin de onayını alarak ameliyat oldu.

Ameliyattan sonra tahlilleri temiz çıkan genç kadının ameliyatı, doktor Yener D.'ye göre gayet başarılı geçmiş ve bir sıkıntı yaşanmamıştı. Fakat talihsiz kadın bir süre sonra rahatsızlandı... Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, iddialara göre Şerife Yavuz'un eşi Mehmet Yavuz, eşinin rahatsızlandığını doktorlar ve hastane personeline söylese de kimse ilgilenmedi. Aynı gece 5 defa kalp krizi geçiren talihsiz kadın, son krizden sonra hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz, eşinin vefatından sonra doktor hakkında şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma çerçevesinde doktor Yener D'nin ifadesine başvuruldu.

Savcılığa ifade veren Yener D, "Olayda hastane görevlilerinin ihmali vardı. Hastamın iç kanana geçirdiğinden haberim yoktu. Defalarca kez kalp krizi geçirmiş olduğunu dahi bilmiyordum. Tarafıma zamanında haber verilmiş olsaydı, ölmezdi" dedi. İddianamede Doktor Yener D'nin ameliyat öncesinde eşi ve Şerife Yavuz'u bilgilendirmediği, gerekli özeni göstermediği belirtildi. Taksirle ölüme neden olma suçundan Yener D'ye 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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