Zabıtalar ile Seyyar Satıcılar Kavga Etti! 3 Yaralı

İstanbul Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 zabıta memurunun yaralandığı öğrneildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoporan Mahallesi'nde seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında tezgahına el konulmak istenen seyyar satıcılar zabıta memurlarına tepki gösterdi. İki tarafta tartışmada geri adım atmayınca olay çıktı.

Seyyar satıcılar zabıta memurlarına taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görev yapan 3 zabıta memuru yaralandı. Yaralanan zabıta memurları olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalablığı dağıtırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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