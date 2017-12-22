Zabıta Daire Başkanından Zabıta Memuruna Bayıltan Dayak/VİDEO HABER

Skandal haberin adresi İstanbul oldu. Alınan son bilgiler göre bundan 1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İzleyenleri hayrete düşüren görüntülerde zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.

Daire başkanı Fırçaladı, Bağırdı, Zabıta Sustu

Kartal'daki Zabıta Müdürlüğünde yaşanan olayda Daire Başkanı Tayfun Karali, zabıta memurunu yanına çağırdı ve ona bağırmaya başladı. Zabıta memuru ise çaresiz ve suskun bir şekilde dinlemeye başladı. Daire Başkanı Tayfun Karali, Zabıta Memuruna bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında ona salıdrmaya ve defalarca kez tokatlamaya başladı.

Ekmeğinden Olmamak İçin..

İşinden, ekmeğindne olmamak için ssini çıkarmayan zabıta memuru, Daire Başkanının dayağı karşısında sukunetini ve sakinl,iğini korudu. Daire Başkanı Tayfun Karali, öyle öfkeliydi ki, uzaklaşırken bile bağırmaya ve hakaretler etmeye devaöm etti. O sırada bahçede onlarca belediye görevlisi vardı ve yaşananları saniye saniye sessizce izlediler.

Bayıltana Kadar..

Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu. Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.

Karali Hakkında Karar

Yaşanan üzücü olayın ardından vatandaşların sosyal medyada büyük bir tepki gösterdikleri görüldü. Bu tepkilerin ardından geceyarısı Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,şu ifadeleri kullandı:

"‘Zabıta memuruna şiddet’ görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir. Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar."

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Kpsscfe.com.tr | Ankara