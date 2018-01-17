Zabıt Katibinin Bilgisayarından Çıkanlar Şok Etti

Bakırköy Adliyesi'ndeki bir mahkemede zabıt katibi olarak çalıştığı öğrenilen Ayşegül A'nın bilgisayarında bölücü terör örgütü elebaşı Öcalan'ın videosu ve fotoğrafları ele geçirildi.

Öcalan fotoğrafı önünde de poz veren katip hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında iddiname düzenlendi. Meslekten de ihraç edilen katip Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Ayşegül A. isimli şahıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine ayrılan Ayşegül A. 'nın yerine başka bir katip görevlendirdi. Bu katip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan katip, bilgisayarın sürücüsünde bölücü terör örgütüne ait pankart, afiş ve öcalan videolarını tespit etti ve bunu savcılığa bildirdi. Daha sonra konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Terör polisinin yaptığı inceleme neticesinde Ayşegül A'nın apo posterleri önünde poz verdiği, bir başka görüntüdeyse bölücülere ait bez parçasını salladığı görüntülendi. Gözaltına alınan Ayşegül A, görüntüleri kabul etti. Katiplik yapan kadın hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ayrıca meslekten ihracının gerçekleştiği bildirildi. Ayşegül A, terör propagandasından yargılanacak.

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