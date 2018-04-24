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Yüzlerce Kişinin Önünde Kadına Dayak

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezi önünde bir adam, kadına şiddet uygulayarak zorla götürdü.

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Yüzlerce Kişinin Önünde Kadına Dayak

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezi önünde bir adam, kadına şiddet uygulayarak zorla götürdü.

24 Nisan 2018 Salı 16:14
Yüzlerce Kişinin Önünde Kadına Dayak

İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezi önünde bir adam, kadına şiddet uygulayarak zorla götürdü. Olaylar yaşandığı sırada çevrede bulunanların duruma aldırış etmemesi dikkat çekti. Olay bugün öğle saatlerinde Hadımköy metrobüs durağı yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddialarına göre, Alışveriş Merkezinden çıkan bir erkek ile yanındaki kadın tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kadının kendisiyle birlikte arabasına gelmesini isteyen adam olumsuz cevap alınca öfkeden çılgına döndü. İkili arasında bir süre daha devam eden tartışma daha sonra dayağa dönüştü.

Adam kadına defalarca el kaldırdıktan sonra kadını çekiştire çekiştire zorla götürdü. Kadını darp ettiği de görülen şahıs daha sonra beyaz bir araca kadını bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki insanların saldırıya karşı duyarsız kalmaları dikkat çekti.

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YüzlerceKadına Dayak
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