Yüzde 10 Zam Geliyor! 2018 Kurbanlık Fiyatları

2018 Yılı Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatlarına enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam geleceği öğrenildi. 2018 senesinin en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7 bin, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatınınsa 1000 TL civarında olması bekleniyor.

Kurban Bayramına 45 gün kadar bir süre olmasına rağmen bazı marketler şimdiden kurbanlık satışlarına başlamış durumda. Bu sene üreticinin kurbanlıklara enflasyon rakamlarına paralel olarak yüzde 10'un üzerinde bir zam uygulaması bekleniyor. Sabah gazetesi'nden Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, bu sene küçükbaş hayvanın ortalama 1000, büyükbaşın ise ortalama 7 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını ön gördüklerini belirten Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, en büyük sıkıntının yükselen döviz kuru sebebiyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu belirtti.

Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak.üyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar" şeklinde konuştu.

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