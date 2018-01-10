Yüzbaşı Akın'dan Sonra 4 Subay Daha Polise FETÖ'cüyüm Diyerek Teslim Oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılması sonrasında Kara ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapan 4 muvazzaf subayın daha polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 Muvazzaf subayın, FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldukları ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi. Teslim olanlardan Kara Kuvvetlerinde görevli subaylardan birinin yarbay diğerinin yüzbaşı olduğu, Deniz Kuvvetleri'nde görevli olanların ikisinin yarbay olduğu bildirildi. Subayların, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM'de işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA